Bodrum FK: 0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Başakşehir'e üç puanı getiren golü 90. dakikada Leo Duarte kaydetti. Bodrum FK'da Fred 59. dakikada, Başakşehir'de ise Pelkas 75. dakikada kırmızı kart gördü. Başakşehir bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Bodrum 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Başakşehir oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Leo Duarte attı.
Bodrum FK'da forma giyen Fred, 59. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Başakşehir'de ise 75. dakikada Dimitrios Pelkas direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Bodrum FK ise 3 puanda kaldı.