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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da tekne kaptanından kızının arkadaşına cinsel istismar | Son dakika haberleri

        Bodrum'da tekne kaptanından kızının arkadaşına cinsel istismar

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kızının arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 39 yaşındaki tekne kaptanı Ömer Deniz K. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ömer Deniz K., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:53
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          Bodrum’da yaşayan kaptan Ömer Deniz K., 17 yaşındaki kızı P.N.K. ve kızının aynı yaştaki arkadaşı B.Y.B. ile 28 Haziran'da kent merkezindeki bir eğlence mekanına eğlenmeye gitti.

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          Ömer Deniz K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca'daki evine döndü.

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          İddiaya göre, Ömer Deniz K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu.

          B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.

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          "İFTİRAYA UĞRADIM"

          Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz K.'yi gözaltına aldı. Ömer Deniz K., ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi.

          Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran'da adliyeye sevk edilen Ömer Deniz K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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