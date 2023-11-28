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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da Rus anne kızın cesedi sarp arazide çarşafa sarılmış halde bulundu

        Bodrum'da Rus anne kızın cesedi sarp arazide çarşafa sarılmış halde bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus oldukları belirlenen anne ve kızın cesetleri sarp bir arazide çarşafa sarılmış ve iple bağlanmış bir halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:51 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:51
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        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış 2 ceset bulundu. Yapılan incelemede cesetlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi.

        GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Devriye görevini yapan polis ekipleri, makilik alanda üzeri iple bağlı çarşafı farketti. Çarşafın yanına giden ekipler, içinde 2 ceset olduğunu tespit etti.

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde cesetlerin birinin kadın, diğerinin ise kız çocuğuna ait olduğu saptandı. İlk belirlemelere göre cesetlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürüldü.

        Savcının incelemesinin ardından 2 ceset olay yeri çalışmaları devamı için önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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