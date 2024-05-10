Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bodrum'da ormanı yakan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

        Bodrum'da PKK'dan para karşılığı orman yakan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınının isteği üzerine 100 bin lira karşılığında ormanı yakan İbrahim Soncul, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 02:47 Güncelleme: 10.05.2024 - 02:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da ormanı yakan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da, 2 yıl önce ekim ayında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan ve tutuklanan İbrahim Soncul'e ait cep telefonunda orman yangını görselleri olduğu görüldü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, "Yaktım ama çabuk söndü" mesajı gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine incelenen HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İbrahim Soncul'un (27) 29 Temmuz 2021'de Bodrum ilçesi Meşelik mevkisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında 87 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi.

        DHA'nın haberine göre; banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İbrahim Soncul adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığını saptadı.

        REKLAM

        CEZAEVİNDEN İFADE İÇİN GETİRİLDİ

        Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa getirilen İbrahim Soncul'un sorgusunda, "Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınım ormanı yakmamı istedi. Bana yakmam için 100 bin lira verdiler. Yangın sırasında oradaydım ama ben yakmadım" dedi. Soncul, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan 11 Mayıs 2023 tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        İKİ AYRI HESABA PARA GÖNDERİLDİ

        Sanık İbrahim Soncul'un, ‘Tekoşer’ adını kullanan ve açık kimliği tespit edilemeyen PKK terör örgütüne üye kadın terörist ile dağ kadrosunda bulunan akrabası aracılığıyla iletişime geçtiği belirlendi. Bu kapsamda sanığın cep telefonu mesajlaşmaları ve çektiği fotoğraflar incelendi. Tekoşer kod adlı kadın örgüt mensubunun, sanık İbrahim Soncul'u tarla ve orman yakması konusunda yönlendirerek ikna ettiği tespit edildi. Tekoşer'in, Soncul ile yaptığı görüşmelerde maddi yönden destek olmayı vadettiği tespit edildi. Soncul'un da banka hesap bilgilerini bu kişiye göndererek PKK/KCK silahlı terör örgütü adına sözde ateşin çocukları olarak terör amaçlı orman yakmayı kabul ettiği belirlendi. Soncul, ormanı yakması karşılığında kendisine para yollanması için arkadaşı Şiar ve ablası Berfin'in banka bilgilerini verdi. Hesaplara gelen para sanığa teslim edildi.

        İKİ AYRI SUÇTAN 2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Sanık Soncul'un Milas Güvercinlik Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasındaki Kuyucak mevkisinde terör amaçlı yangın çıkardığı olayla ilgili yargılandığı Muğla 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, sanık İbrahim Soncul hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, ayrıca devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanını yakma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 bin gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #BODRUM
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Belçika kanalından İsrail'e protesto
        Belçika kanalından İsrail'e protesto
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        İsrail'de birden fazla noktada gösteri
        İsrail'de birden fazla noktada gösteri
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa