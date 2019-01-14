Yalıkavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ormanlık alanda odun toplamaya giden 16 yaşındaki Emircan Avan bir anda domuz sürüsüyle karşı karşıya geldi. Domuzları gören Avan panik halinde kaçarken, aralarında yavru domuzlarında bulunduğu sürünün saldırısına uğradı.

Baldırına aldığı darbeyle yere yığılan Avan, yardım için bağırmaya başladı. Avan'ın sesini duyanlar hemen bölgeye giderek 1'i yetişkin toplam 10 domuzu bölgeden uzaklaştırdı. DHA'nın haberine göre; Avan, durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emircan Avan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bodrum'da son yıllarda özellikle Konacık, Ortakent, Bitez ve ilçe merkezinin dağlık kısımlarına inerek evlerin arasında yiyecek ararken görüntülenen domuzların yıllar sonra ilk kez bir insana saldırdığı duyuldu.