Bodrum'da denizin dibinden 200 ton tonoz çıktı
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da deniz dibinde yapılan temizlikte, toplam 200 ton tonoz çıktı
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonuyla Bodrum Yarımadası deniz alanlarında denizaltı habitat yaşamına olumsuz etki yaratan yasadışı tonozların denizden çıkarılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ekiplerce tonozların bulunduğu Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent'te vinçle toplam 200 ton tonoz çıkarıldı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde yarımadanın kuzey bölgelerinde devam edeceği belirtildi.