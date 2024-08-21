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        Haberler Gündem Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 01:07 Güncelleme: 21.08.2024 - 01:07
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        Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekipleri, lastik botlardaki aralarında çocukların da olduğu 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin halde bulunan 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

        Öte yandan, hareket halindeki fiber karinalı lastik botta, çocukların da aralarında olduğu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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