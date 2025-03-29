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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç girişi | Son dakika haberleri

        Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

        Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kapsamında son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin başta ana arterleri olmak üzere giriş ve çıkışlarda denetimleri arttırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:34
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        Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç girişi
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        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı.

        Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı.

        Bu kapsamda, ekiplerce trafik yönünden araç sorgulamaları yapılırken asayiş yönünden de narkotik köpeği "Tina"nın desteğiyle aramalar yapıldı.

        İlçenin girişinde yapılan uygulamaların yanı sıra cadde ve kavşaklar üzerinde trafik akışının kontrollü ve akıcı sağlanması adına da uygulamalar sıklaştırıldı.

        Öte yandan, yarımada genelinde açık olan 300'den fazla oteldeki doluluk oranının yüzde 50'yi aştığı, bayram tatili boyunca doluluk oranlarının artmasının beklendiği belirtildi.

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