Bodo Glimt, Roma'yı dağıttı: 6-1

Norveç temsilcisi Bodo-Glimt, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'yı farklı yendi.

8. dakikada Botheim'ın golüyle 1-0 öne geçen Bodo - Glimt, 20'de Berg'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Roma Carles Perez'in 28'de attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk 45 dakika 2-1'lik skorla tamamlandı.

Bodo - Glimt, 52'de Botheim, 71'de Solbakken, 78'de Pellegrino, 80'de Solbakken ile goller buldu ve maçı da 6-1 kazandı.