Ünlü yönetmen Türkiye'de

Dünyaca Ünlü Yönetmen Bobby Roth, 'İlk Türk Süper Kahraman Evreni' için Türkiye'ye geldi
HABERTURK.COM
'Lost', 'Prison Break', 'Criminal Minds' gibi dizilere imza atan ABD'li ünlü yönetmen Bobby Roth, Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni için İstanbul'a geldi. Son olarak 'Marvel'ın Agents of SHIELD' dizisini çeken Roth, yakında çekimleri başlayacak olan iddialı projenin yönetmen koltuğuna oturdu. Yoğun hazırlıkları süren projenin yapımcıları Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş.
Yapımcılarla İstanbul da yemekte bir araya gelen Bobby Roth, daha önce de geldiği İstanbul'a hayran olduğunu ama kendisini bu topraklara âşık eden asıl özelliklerin; sıcakkanlı insanları ve geniş kültür mozaiği olduğunu söyledi.
Proje için senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren çok heyecanlandığını söyleyen Roth, "Projeye son bir yılda önüme gelen 12 film ve 7 dizi projesi arasından karar verdim; çünkü yapılmış işlerden hem çok farklı hem de derinliği, söyleyeceği sözü ve felsefesi olan zeki bir senaryo. Uzun zaman sonra beni bu kadar heyecanlandıran bir projenin içinde olmaktan gurur duyuyorum" Proje kapsamında hazırlık aşaması için ülkeye gelen Bobby Roth mekan seçimleri için de İstanbul, Bodrum, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Kapadokya'yı da dolaşacak.
Hazırlıkları 5 yılı aşkın süredir devam eden ve medya sektörünün başarılı isimlerinden Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş'un, T-World Entertainment çatısı altında yapımcılığını üstlendikleri proje, alanında uzman uluslararası ve yerli isimlerden oluşan ekiplerle Marvel ve DC evrenlerine rakip olarak seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Mitolojisi ve arka planı 1200 yıllık bir zaman dilimine yayılan T-World Evreni'nin süper kahramanları, çevre sorunları, savaşlar, salgın hastalıklar gibi felaketlerle bir yıkıma doğu giden dünyada, daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecekler. T-World'un hikaye evreni ve süper kahramanları ise Bülent Turgut ve başarılı yazar ve yönetici Halid S. Şimşek tarafından tasarlandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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