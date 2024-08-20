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        Haberler Dünya BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı | Dış Haberler

        BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı

        Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan Louise Wateridge, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırmaya devam ettiği Gazze'nin halini gözler önüne serdi. Görüntüde, neredeyse hedef alınmayan binanın bulunmadığı kentteki ağır yıkım dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 20:23 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:23
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        Gazze'deki yıkım gözler önüne serildi
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        Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze kentindeki yıkımı gözler önüne seren görüntüler paylaştı.

        Louise, sosyal medya hesabından Gazze kentinde kayda aldığı kısa bir görüntü paylaştı.

        Görüntüde, neredeyse hedef alınmayan binanın bulunmadığı kentteki ağır yıkım dikkati çekiyor.

        Saldırılar nedeniyle meydana gelen molozlarla dolup taşan sokakların boş olduğu görülüyor.

        "Hayat" emaresine rastlanmayan kentin sokaklarında, kameraya tek bir canlı bile yansımıyor.

        "ŞEHİRLER ARTIK MEZARLIK"

        Louise görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, kentte tamamen yıkılmamış veya hedef alınmamış binaya rastlamanın zor olduğunu belirtti.

        Kentteki yıkıma dikkati çeken Louise, "Yüz binlerce ev ve hayat yok edildi. Çocukların, annelerin, babaların hatta ailelerin hikayeleri molozlar altında gömülü. Şehirler, artık mezarlık." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #israil
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