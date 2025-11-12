Habertürk
        BM UAD için Phoebe Okowa'yı seçti | Dış Haberler

        BM UAD için Phoebe Okowa'yı seçti

        Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Üyesi ve Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf'tan boşalan koltuk için Kenyalı Phoebe Okowa'yı seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 22:45 Güncelleme: 13.11.2025 - 00:50
        BM UAD için Phoebe Okowa'yı seçti
        Birleşmiş Milletler (BM), eski Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Üyesi ve Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf’un haziran ayında istifasını açıklamasıyla boşalan koltuğa Kenyalı Phoebe Okowa'yı seçti.

        New York’taki BM Genel Merkezi’nde UAD’de Yusuf’un yerine gelecek yargıç adayı için seçim yapıldı.

        BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi’nde ayrı ayrı yapılan gizli oylamalar sonucunda Kenyalı yargıç adayı Okowa, Genel Kurul’daki 4. turda 106, Güvenlik Konseyi’ndeki oylamada da 8 oy alarak UAD'nin yeni yargıç üyesi seçildi.

        185 ülkenin oy kullandığı Genel Kurul’daki son oylamada, diğer aday Sierra Leone’den Charles Chernor Jalloh ise 79 oyda kaldı.

        UAD yargıç adaylarının seçilebilmesi için BM Genel Kurulu’nda 97, BM Güvenlik Konseyi'nde de en az 8 oy alması gerekiyor.

        Londra Queen Mary Üniversitesi'nde uluslararası kamu hukuku profesörü olan 60 yaşındaki Okowa, devlet sorumluluğu, uluslararası suçlar ve çevresel adalet konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

        Eski UAD Üyesi ve Başkanı Yusuf, 10 Haziran’da, 30 Eylül’den itibaren geçerli olacak şekilde istifasını açıklamıştı.

        Yusuf, 5 Şubat 2027’de dolacak görev süresinden erken ayrılması için herhangi bir gerekçe sunmamıştı.

        Bugün seçilen yargıç Kenyalı Phoebe Okowa da 5 Şubat 2027'ye kadar görev yapacak.

        BM’nin temel yargı organı olan UAD 15 üyeden oluşuyor ve her yargıç 9 yıllığına seçiliyor. Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan mahkemede devamlılığı sağlamak amacıyla BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafından her 3 yılda bir 5 yargıç için seçim yapılıyor.

