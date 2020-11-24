BM Misyonu Libya'nın bölünmüş haldeki parlamento üyelerinin Fas'ta bir araya gelmesinden memnun

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UNSMIL'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya Temsilciler Meclisinin bugün Fas'ın Tanca kentinde başlayacak olan genişletilmiş istişare toplantısı bizim için cesaret vericidir." ifadeleri kullanıldı.

UNSMIL'in her zaman Temsilciler Meclisinin birliğini desteklediği vurgulanan açıklamada, "Libya'nın üç bölgesinden (Trablus, Barka, Fizan) çeşitli milletvekillerinin tek çatı altında toplanması olumlu bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Temsilciler Meclisinin Libya Siyasi Diyalog görüşmelerinde kararlaştırılan ulusal seçimler konusundaki yol haritasını uygulamaya yönelik Libya halkının beklentilerini yerine getireceğinden ümitli olunduğu kaydedildi.

- Görüşmelere yaklaşık 100 milletvekilinin katılması bekleniyor

Tobruk Temsilciler Meclisi Üyesi Salih Fehima, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Tobruk'taki Meclisten 25 milletvekili dün Tanca'ya vardı ve bugün ben dahil 40'tan fazla milletvekili (Bingazi'deki) Benina Havaalanı'ndan oraya gideceğiz." demişti.

Trablus'taki Temsilciler Meclisi Üyesi Muhammed er-Raid ise, Temsilciler Meclisinin, "ülke içinde ve tüm üyeleri kapsayan bir oturum düzenlemesine hazırlık amacıyla Fas'ta 4 günlük bir süre için toplanacağını" söylemişti.

Raid, görüşmelere yaklaşık 100 parlamenterin katılmasının beklendiğini aktarmıştı.

Öte yandan Trablus merkezli Meclisten yapılan açıklamada, bu toplantının ardından ileri bir tarihte Libya içinde de resmi bir oturum yapılacağı belirtilmişti.

Tobruk ve Trablus'taki her iki Meclisin toplam üye sayısı 170'i aşıyor, ancak bu sayı ölüm ve gayriresmi istifalar nedeniyle kesin olarak belirlenemiyor.

Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.

Akile Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti.