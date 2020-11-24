BM Misyonu Libya'nın bölünmüş haldeki parlamento üyelerinin Fas'ta bir araya gelmesinden memnun

UNSMIL'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya Temsilciler Meclisinin bugün Fas'ın Tanca kentinde başlayacak olan genişletilmiş istişare toplantısı bizim için cesaret vericidir." ifadeleri kullanıldı.
UNSMIL'in her zaman Temsilciler Meclisinin birliğini desteklediği vurgulanan açıklamada, "Libya'nın üç bölgesinden (Trablus, Barka, Fizan) çeşitli milletvekillerinin tek çatı altında toplanması olumlu bir adımdır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Temsilciler Meclisinin Libya Siyasi Diyalog görüşmelerinde kararlaştırılan ulusal seçimler konusundaki yol haritasını uygulamaya yönelik Libya halkının beklentilerini yerine getireceğinden ümitli olunduğu kaydedildi.
- Görüşmelere yaklaşık 100 milletvekilinin katılması bekleniyor
Tobruk Temsilciler Meclisi Üyesi Salih Fehima, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Tobruk'taki Meclisten 25 milletvekili dün Tanca'ya vardı ve bugün ben dahil 40'tan fazla milletvekili (Bingazi'deki) Benina Havaalanı'ndan oraya gideceğiz." demişti.
Trablus'taki Temsilciler Meclisi Üyesi Muhammed er-Raid ise, Temsilciler Meclisinin, "ülke içinde ve tüm üyeleri kapsayan bir oturum düzenlemesine hazırlık amacıyla Fas'ta 4 günlük bir süre için toplanacağını" söylemişti.
Raid, görüşmelere yaklaşık 100 parlamenterin katılmasının beklendiğini aktarmıştı.
Öte yandan Trablus merkezli Meclisten yapılan açıklamada, bu toplantının ardından ileri bir tarihte Libya içinde de resmi bir oturum yapılacağı belirtilmişti.
Tobruk ve Trablus'taki her iki Meclisin toplam üye sayısı 170'i aşıyor, ancak bu sayı ölüm ve gayriresmi istifalar nedeniyle kesin olarak belirlenemiyor.
Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.
Akile Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!