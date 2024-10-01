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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğuda çatışmanın genişletilmesini kınıyorum | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğuda çatışmanın genişletilmesini kınıyorum

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 20:59 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:59
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        Guterres: Orta Doğuda çatışmanın genişletilmesini kınıyorum
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        BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.

        Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

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