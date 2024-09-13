BM Genel Sekreteri Guterres: Çok taraflı kurumları bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çok taraflı kurumların bugünün gerçeklerine uyarlanması gerektiğini belirterek, reform çağrısını yineledi.

Guterres, 21 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde BM'de düzenlenen "Barış Çanı Töreni"nde konuştu.

BM'nin varoluş nedeninin barış olduğunu anımsatan Guterres, "Ancak barış tehdit altında, savaş ise yükselişte. Orta Doğu'dan Sudan'a, Ukrayna'dan başka yerlere kurşunlar ve bombalar insanları öldürüyor, yaralıyor. Cesetler üst üste yığılıyor, toplumlar travma geçiriyor, binalar enkaza dönüşüyor." uyarısında bulundu.

Guterres, jeopolitik bölünmüşlükler, eşitsizlik ve dezenformasyonun da artışta olduğunu ifade ederek, yeni teknolojilerin kontrolsüz bir şekilde silahlandırdığına dikkati çekti.

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Uluslararası kurumların söz konusu sorunlarla mücadele etmek için "daha iyi konumda" olmaları gerektiğini savunan Guterres, 22-23 Eylül'de düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi"nin bu bağlamda önemli bir fırsat teşkil ettiğine işaret etti.

Guterres, bu zirvede "reform ve yeniden canlanma" sürecinin başlatılabileceğini söyleyerek, "Çok taraflı kurumları, İkinci Dünya Savaşı döneminin yerine bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.