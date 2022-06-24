BM'den gazetecinin öldürülmesine ilişkin rapor

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesi üzerine BM soruşturma başlatmıştı.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin açıklamasına göre bulgular Ebu Akile'yi öldüren merminin İsrail güvenlik güçlerinden çıktığını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani açıklamasında "İsrailli yetkililerin bir ceza soruşturması yürütmemesi çok rahatsız edici" dedi.

*Görsel AP'den alınmıştır.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.