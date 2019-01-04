BM'den Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kritik çağrı!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak uluslararası dahiliyetin de olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, cinayetle ilgili Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın yetersiz olduğu belirtildi.