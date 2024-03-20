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        Haberler Dünya Blinken Gazze'de ateşkes için iki ülkeye gidiyor

        Blinken Gazze'de ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'a gidiyor

        Filipinler'de diplomatik temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de yeni bir ateşkes sağlanması amacıyla Suudi Arabistan ve Mısır'a gideceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 05:47 Güncelleme: 20.03.2024 - 05:47
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        Blinken Gazze'de ateşkes için iki ülkeye gidiyor
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacak. Blinken, Filipinler'de gerçekleştirdiği ziyarette basın mensuplarına bir kez daha Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı.

        Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentini, perşembe günü de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini belirtti.

        AA'nın haberine göre; 7 Ekim'de başlayan süreçte Orta Doğu'ya 6. kez ziyarette bulunacak olan Blinken, bölgesel bir barış mimarisi için diplomatik görüşmeler yapacağını vurguladı. Blinken, İsrail'e gidip gitmeyeceği konusunda ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #gazze
        #Blinken
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