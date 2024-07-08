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        Haberler Müzik BKM, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri başlıyor

        BKM, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri başlıyor

        BKM, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında bu yıl, 7 - 10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim'de unutulmayacak konserler serisine bir yenisini daha ekleyerek, müzikseverlere eşsiz anılar yaşatmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:01
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        Ağustosta açık hava etkinlikleri
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        Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren ve her yıl Harbiye konserleri serisinde zengin bir takvimiyle arka arkaya kapalı gişe etkinlikler gerçekleştiren BKM, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında bu yıl, 7 - 10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim’de unutulmayacak konserler serisine bir yenisini daha ekleyerek, müzikseverlere eşsiz anılar yaşatmaya hazırlanıyor.

        HARBİYE’NİN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE YILDIZ İSİMLER, MUHTEŞEM KONSERLER

        7 Ağustos’ta; her parçasında aşkın izlerini taşıyan, Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' konseriyle, 8 - 9 Ağustos’ta 2 gün üst üste; gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, 'Ata Demirer Gazinosu' ile, 10 Ağustos’ta; müziğiyle farklı janrları bir araya getiren 'Antidepresan' ve 'Ateşe Düştüm' gibi hitleriyle gönüllerde taht kuran, konserlerindeki sahne performansıyla günlerce konuşulan Mert Demir, ve 12 Ekim’de; yaşayan efsane, en büyük pop yıldızlarından biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü SEAL, Harbiye’nin büyülü atmosferinde Türk dinleyicisi ile buluşacak.

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        BKM - DenizBank Açıkhava Etkinlikleri Konser Takvimi;

        7 Ağustos... Aşkın Nur Yengi Senfonik

        8 Ağustos... Ata Demirer Gazinosu

        9 Ağustos... Ata Demirer Gazinosu

        10 Ağustos... Mert Demir

        12 Ekim... SEAL

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        #Ata Demirer
        #BKM DenizBank Açıkhava Etkinlikleri
        #seal
        #Mert Demir

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