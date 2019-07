Bizans Oyunları: Geym of Bizans filmi konusu nedir? Bizans Oyunları: Geym of Bizans oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. İlk kez 2016 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşan Bizans Oyunları: Geym of Bizans filmine dair detaylar haberimizde.

BİZANS OYUNLARI: GEYM OF BİZANS OYUNCULARI KİMLER?

Gani Müjde'nin yönetmenlik koltuğuna oturduğu Bizans Oyunları: Geym of Bizans filminin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Tuvana Türkay, Gürkan Uygun ve Ünal Yeter yer alıyor.

BİZANS OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güney Amerika’nın sıcağından ve Rio Karnavalı’nın gürültüsünden kendilerine gına gelen Mayalar, tası tarağı toplayıp taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu’ya göç edip Bağcılar civarına yerleşirler. Yeni yerleştikleri bu bereketli topraklarda Türk boyları ile kaynaşarak Güney Amerika’nın tekniğini Anadolu’nun kültürüyle birleştiren Mayalar, zamanla bilimde, sanatta, teknolojide ve Sudoku’da gösterdikleri üstün başarı ile komşuları olan Bizans’ın dikkatini ve nefretini üzerlerine çekmekten kurtulamazlar. Her ne kadar Bizans’ın dost canlısı ve barışsever Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranı olsa da, karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Mayalar’ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar.

Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor’u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de “yalnızlık Allah’a mahsus” deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar’ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA’lara dönüşecektir.