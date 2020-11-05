Her şeyden önce bitter çikolata sütlü çikolataya göre üç kat daha çok antioksidan içermektedir. Günlük bir miktar bitter çikolata tüketmek, yaşlanmaya karşı korurken, kanser riskini de en aza indiriyor. Araştırmalar haftada 2-3 kez tüketilen az miktardaki siyah çikolatanın kan basıncını düşürmede de etkili olduğunu göstermektedir. Siyah çikolata yani bitter çikolata glisemik indeksi düşük olan bir besindir. Glisemik indeksi düşük olan besinler kan şekerinin hızlı yükseltmeyen besinlerdir. Tabii ki en bilinen etki, çikolatanın vücudumuzun endorfin hormonu salgılamasını tetiklediği ve kendimizi daha keyifli hissetmemizi sağlamasıdır. Bir çikolatada kakao ne kadar yoğun olursa faydası da o kadar fazla olur.

BİTTER ÇİKOLATANIN FARKI NEDİR?

Bunlar sağlıklı ve faydalı atıştırmalıklar. Nedeni şu: Çikolatanın üretildiği temel madde kakao faydalı besinsel unsurlardan son derece zengin bir doğal mucize. İçinde bol miktarda mineraller olan; magnezyum, çinko, demir, manganez, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum ve B1 vitamin, B2 vitamin, B3 vitamin, B5 vitamin, B8 vitamin ve E vitamini vardır. Ayrıca kakao yağının da zeytinyağı gibi vücuda yararlı bir yağ olan oleik asitten ve bazı faydalı doymuş yağlardan zengin olduğu biliniyor. Bitter çikolatanın çok güçlü bir antioksidan aktivitesi de var ve bu gücün yaban mersini, açai gibi meyvelerden bile daha fazla olduğu gösterilmiş. Bitter çikolatalar koyu renklidir ve kakaoya sadece yağ ve de mini minnacık oranda şeker eklenerek üretilir. Açık kahverengi sütlü çikolatalardan temel farkı çok az süt ürünü içermeleri veya hiç süt ve şeker içermemeleridir. Ama genel olarak kakao içeriği %70 ve daha yüksek olan çikolatalar “bitter” çikolata olarak adlandırılır. Bitter çikolatalar arasında seçim yaparken mümkün olduğu kadar az sayıda katkı maddesi içerenler (süt, şeker) tercih edilmeli, kakao oranı yüksek olanlara öncelik verilmelidir. Kakao tozu ve kakao yağı kabul edilebilir katkılardır.

150 GRAM BİTTER ÇİKOLATA YEDİĞİNİZDE GÜN İÇİNDE VÜCUDUNUZA SAĞLADIKLARI NELERDİR?

13 gram diyet lif

Demir ihtiyacının %72'si

Magnezyum ihtiyacının %63'ü

Bakır ihtiyacının %94'ü

Ayrıca %45 oranda günlük ihtiyaç duyulan potasyum, fosfor, çinko ve selenyum maddelerini sağlar.

BİTTER ÇİKOLATANIN FAYDALARI NELERDİR?

Öksürük Keser: Bitter çikolatada bulunan Teobromin molekülünün öksürüğe karşı etkili olduğu, boğazdaki kaşıntıyı ve inatçı öksürüğü engellemesiyle kişiyi öksürük açısından rahatlattığı belirlenmiştir. Tabi ki bitter çikolatayı aşırı bir şekilde tüketmemek gerekiyor. Öksürüğünüzü kesmek için bitter çikolatanın bir parçası yeterli olacaktır.

Bitter çikolatada bulunan Teobromin molekülünün öksürüğe karşı etkili olduğu, boğazdaki kaşıntıyı ve inatçı öksürüğü engellemesiyle kişiyi öksürük açısından rahatlattığı belirlenmiştir. Tabi ki bitter çikolatayı aşırı bir şekilde tüketmemek gerekiyor. Öksürüğünüzü kesmek için bitter çikolatanın bir parçası yeterli olacaktır. Antioksidan Deposudur: Günümüzde bilindiği üzere en güçlü antioksidan depolarından biri de kakaodur. Bitter çikolata, içeriğinde kakao oldukça fazla olduğundan antioksidan etkisini yüksek miktarda gösterecektir. Bu açıdan düzenli olarak tüketilen bitter çikolata, kalp hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklardan korunmanızı sağlayacaktır.

Günümüzde bilindiği üzere en güçlü antioksidan depolarından biri de kakaodur. Bitter çikolata, içeriğinde kakao oldukça fazla olduğundan antioksidan etkisini yüksek miktarda gösterecektir. Bu açıdan düzenli olarak tüketilen bitter çikolata, kalp hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklardan korunmanızı sağlayacaktır. Strese Karşı Etkilidir: Tüm çikolata çeşitlerinin mutluluk hormonu salgısında etkili olduğu herkes tarafından bilinir. Yalnız bu olay bitter çikolata da kat ve kat daha fazladır. Bitter çikolata, stresinizi yatıştırarak beyninizin dingin olmasını sağlar. Bu nedenle her gün bir parça bitter çikolata yemeniz sinir sisteminiz açısından faydalı olacaktır.

Tüm çikolata çeşitlerinin mutluluk hormonu salgısında etkili olduğu herkes tarafından bilinir. Yalnız bu olay bitter çikolata da kat ve kat daha fazladır. Bitter çikolata, stresinizi yatıştırarak beyninizin dingin olmasını sağlar. Bu nedenle her gün bir parça bitter çikolata yemeniz sinir sisteminiz açısından faydalı olacaktır. Kolesterol Düşmanıdır: Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan flavonoit maddesi tam bir kolesterol düşmanıdır. Bu madde kolesterol seviyesini koruyarak daha sağlıklı olmanızı sağlamaktadır. Ayrıca bitter çikolatanın kan akışını hızlandırması beyin fonksiyonlarında hızlanma yaratır. Bu sayede de inme riskini oldukça azalmasını sağlar.

Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan flavonoit maddesi tam bir kolesterol düşmanıdır. Bu madde kolesterol seviyesini koruyarak daha sağlıklı olmanızı sağlamaktadır. Ayrıca bitter çikolatanın kan akışını hızlandırması beyin fonksiyonlarında hızlanma yaratır. Bu sayede de inme riskini oldukça azalmasını sağlar. Cildinize İyi Gelir: Flavonoid bakımından zengin olan bitter çikolata cildi UV ışınlarından koruyabilecek özelliğe sahiptir. Antioksidan etkisi de göstermektedir.

Flavonoid bakımından zengin olan bitter çikolata cildi UV ışınlarından koruyabilecek özelliğe sahiptir. Antioksidan etkisi de göstermektedir. Kan Dolaşımınızı Arttırır: Kanın pıhtılaşmasını önleyen bitter çikolata, kan dolaşımını arttırmak için birebir olan bir besindir. Aspirinle hemen hemen aynı etkileri gösterdikleri bilinmektedir.

Kanın pıhtılaşmasını önleyen bitter çikolata, kan dolaşımını arttırmak için birebir olan bir besindir. Aspirinle hemen hemen aynı etkileri gösterdikleri bilinmektedir. Gözler İçin Faydalıdır: Yapılan çalışma ve testlere göre beyne giden kan dolaşımını hızlandıran bitter çikolataların, retinaya da fayda sağlayacağı ve bu durumda göz sağlığına da önemli bir ölçüde etki edeceği biliniyor.

Yapılan çalışma ve testlere göre beyne giden kan dolaşımını hızlandıran bitter çikolataların, retinaya da fayda sağlayacağı ve bu durumda göz sağlığına da önemli bir ölçüde etki edeceği biliniyor. Bitter Çikolata Felç Olma Riskini Azaltır: İsveç’te 2000’den fazla kadın üzerinde yapılan araştırmalarda, bir hafta boyunca en az kırk beş gram bitter çikolata tüketen kadınların daha az felç olma riski taşıdığı belirlendi. Bu kadınlarda felç olma riskinin, en az %20 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

İsveç’te 2000’den fazla kadın üzerinde yapılan araştırmalarda, bir hafta boyunca en az kırk beş gram bitter çikolata tüketen kadınların daha az felç olma riski taşıdığı belirlendi. Bu kadınlarda felç olma riskinin, en az %20 oranında daha düşük olduğu tespit edildi. Kalbinizi Güçlendirmeye Yardımcı Olur: Düzenli olarak bitter çikolata yemek, kandaki ‘’kötü’’ kolesterolün ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur ve böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde azaltır.

Düzenli olarak bitter çikolata yemek, kandaki ‘’kötü’’ kolesterolün ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur ve böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde azaltır. Tok Hissetmenizi Sağlar: Çikolata bol miktarda lif içerir, yani doygunluk hissi verir ve böylece kilo almanıza sebep olabilecek diğer yiyecekleri tüketme isteğinizi bastırır.

Çikolata bol miktarda lif içerir, yani doygunluk hissi verir ve böylece kilo almanıza sebep olabilecek diğer yiyecekleri tüketme isteğinizi bastırır. Diyabete Karşı Savaşır: Henüz tam olarak kanıtlanmış olmasa da (çalışmalar halen sürmektedir),sık sık çikolata tüketmenin, diyabetekarşı savaşabileceği düşünülmektedir. Bunun sebebi, çikolatanın insülinduyarlılığını arttırmasıdır.

Henüz tam olarak kanıtlanmış olmasa da (çalışmalar halen sürmektedir),sık sık çikolata tüketmenin, diyabetekarşı savaşabileceği düşünülmektedir. Bunun sebebi, çikolatanın insülinduyarlılığını arttırmasıdır. Öksürüğü Hafifletmeye Yardımcı Olur: Çikolatanın içeriğinde, teobromin adlı bir madde bulunur. Bu madde, beynin öksürüğe sebep olan onuncu kafa siniri üzerinde etkilidir.

Çikolatanın içeriğinde, teobromin adlı bir madde bulunur. Bu madde, beynin öksürüğe sebep olan onuncu kafa siniri üzerinde etkilidir. Ruh Halinize İyi Gelir: Moraliniz bozuk olduğunda, kendinizi kötü hissettiğinizde veya stresli olduğunuzda, büyük bir paket çikolata yemenizi tavsiye ediyoruz. Böylece kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Her zaman yanınızda biraz çikolata bulundurmakta fayda vardır.

Moraliniz bozuk olduğunda, kendinizi kötü hissettiğinizde veya stresli olduğunuzda, büyük bir paket çikolata yemenizi tavsiye ediyoruz. Böylece kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Her zaman yanınızda biraz çikolata bulundurmakta fayda vardır. Zekayı Geliştirir: Yapılan bazı araştırmalara göre; beyne giden kan miktarının artması, daha dikkatli ve uyanık olunmasını sağlıyor, böylece öğrenme kolaylaşıyor.

Unutmayın, bahsedilen özelliklere sahip olan çikolata çeşidi, bol miktarda flavonoid içeren bitter çikolatadır. En çok flavonoid içeren çikolatalar ise, en az %70 kakao oranına sahip çikolatalardır.