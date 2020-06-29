Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Haziran günü il merkezi girişinde, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Ekiplerin minibüs içerisinde yaptığı detaylı aramalarda 3 kilo 34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili araç içerisinde bulunan şüpheliler E.İ., ve H.B., gözaltına alındı.