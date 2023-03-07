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Bitlis'te otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Bitlis'te, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilde sıkışan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Giriş: 07.03.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Bitlis'te otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
Otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi.

Hızır Koçyiğit yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çaptı.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çaba sonucu çıkardı.

Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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