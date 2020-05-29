Aralarında şehit yakınları, polis, güvenlik korucusu, mahalli sanatçı, memur ve esnafın bulunduğu gönüllülerden oluşan voleybol takımı, TVF 2. Lig 6. Grup'ta elde ettiği başarılarla play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Play-off müsabakalarından galip ayrılan TÜRŞAD voleybol takımı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulu tarafından 1. Lig'e davet edildi.
TÜRŞAD Yönetim Kurulu üyelerinin teklife olumlu yanıt vermesiyle, voleybol takımı gelecek sezon Bitlis'i TVF 1. Lig'de temsil etme hakkına sahip oldu.
KÖSTEKÇİ: GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE KURULAN BİR TAKIM
Kulüp başkanı Kadir Köstekçi, TVF 2. Lig 6. Grupta mücadele eden TÜRŞAD'ın hem Bitlis'i hem de Adilcevaz'ı başarılı şekilde temsil ettiğini belirtti.
Takımın geride kalan sezon sadece 1 yenilgiyle play-off etabına kaldığını aktaran Köstekçi, "Bu takım şehit aileleri, esnaf, noter başkatibi, milli eğitim ile adliye personeli, polis, gardiyan, mahalli sanatçı ve beden eğitimi öğrencilerinden oluşuyor. Gönüllülük esasına göre kuruldu. Halkın takımı ve masrafları imece usulüyle karşılandı. İlimizin tüm yöneticileri, belediye başkanları, valimizin, kaymakamlarımızın, iş insanlarımızın ve HDI Sigorta'nın katkılarıyla da bu yıl ciddi bir ivme yakaladı." diye konuştu.
Bu sürece gelinceye kadar büyük sıkıntılar yaşadıklarını, ancak kent sakinlerinin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Köstekçi, şunları söyledi:
"Teyzelerimiz, oyuncularımızın formalarını yıkadı. Esnafımız takımımıza ciddi katkılar sundu. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetimi tarafından 1. Lig'e davet edildik. Gelecek yıl ilimizi ve Adilcevaz'ı 1. Lig'de temsil etmenin gururunu yaşayacağız. İlimiz hiçbir dönem 1. Lig'de temsil edilmemişti. Bu bizim açımızdan büyük bir onurdur. Bize inanan, güvenen, yanımızda olan, yalnız bırakmayan, destekçilerimize, taraftarlarımıza ve maddi katkı sunan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Belki gelecek yıllarda ilimizi Efeler Ligi'nde temsil etme imkanına kavuşacağız. Bu sayede ilimizden ve ilçemizden yetişen sporcuları Türk sporuna kazandıracağız. Altyapı çalışmaları başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren ilimizin tamamında sporcular keşfedilmek suretiyle altyapıdan yetişecek. Bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan halkımıza teşekkür ediyoruz."
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