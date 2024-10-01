Bitlis Kalesi'nde 1500'lü yıllara ait su şebekesi bulundu

Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, su dağıtım sisteminin tam olarak ortaya çıkarılması için yapılan kazıların devam ettiğini söyledi. Kalenin temiz su ihtiyacının nasıl karşılandığının bilimsel olarak ortaya çıkarıldığını belirten Eker, "Kazılar, Ahlat Müze Müdürlüğümüzün başkanlığında yürütülüyor. Saray bölgesindeki kazılarda günlük yaşama dair çeşitli objeler bulunmuştu. Bu yılki bulgular arasında ise künk sistemi dediğimiz dönemin su tesisatı ortaya çıkarıldı.