Bitkisel yağlar pek çok konuda bize faydalılardır. Herbir bitkinin kendine has bir özelliği bulunmaktadır. Saç bakımından selülit tedavisine, mide rahatsızlıklarından cilt bakımına kadar birçokfaydası bulunmaktadır. Peki hangi bitkisel yağ neye iyi gelir? İşte bitkisel yağlar ve faydaları...

Acıbadem Yağı: Acıbadem yağ; saç ve cilt bakımında, nemlendirici, cilt temizleyici ve yaşlanma karşıtı olarak fayda sağlayabilir. Saçların beslenmesine yardımcı olur. Bakteri ve mantar gibi enfeksiyonları kurutmada yardımcı olarak kullanılabilir. Bağırsak yumuşatıcı ve gaz giderici olarak fayda sağlayabilir.

Acıbadem yağ; saç ve cilt bakımında, nemlendirici, cilt temizleyici ve yaşlanma karşıtı olarak fayda sağlayabilir. Saçların beslenmesine yardımcı olur. Bakteri ve mantar gibi enfeksiyonları kurutmada yardımcı olarak kullanılabilir. Bağırsak yumuşatıcı ve gaz giderici olarak fayda sağlayabilir. Acı Biber Yağı: Acı biber yağı bulaşıcı hastalıklarda vücut direncine destek sağlayabilir. Bazal metabolik hızı arttırarak zayıflamaya yardımcı olabilir. Mide asidini düzenleyici ve sindirimi kolaylaştırıcı etkileri olabilir. Kötü kolesterolü düşürmede etkili olabilir.

Acı biber yağı bulaşıcı hastalıklarda vücut direncine destek sağlayabilir. Bazal metabolik hızı arttırarak zayıflamaya yardımcı olabilir. Mide asidini düzenleyici ve sindirimi kolaylaştırıcı etkileri olabilir. Kötü kolesterolü düşürmede etkili olabilir. Adaçayı Yağı: Mide ve bağırsak gazlarında, Menopoz dönemindeki sıcak basması ve terlemenin giderilmesinde yardımcıdır. Hazım sisteminin düzenli çalışmasına destek olabilir. Banyo suyunda kullanıldığında zindelik verir. Antiseptik etkinlik sağlayabilir. Ağız, Boğaz ve Diş eti iltihaplarında suya damlatılarak gargara yapılabilir. Saç derisinin aşırı yağlanmasını ve kepeği önlemede yardımcı olur.

Mide ve bağırsak gazlarında, Menopoz dönemindeki sıcak basması ve terlemenin giderilmesinde yardımcıdır. Hazım sisteminin düzenli çalışmasına destek olabilir. Banyo suyunda kullanıldığında zindelik verir. Antiseptik etkinlik sağlayabilir. Ağız, Boğaz ve Diş eti iltihaplarında suya damlatılarak gargara yapılabilir. Saç derisinin aşırı yağlanmasını ve kepeği önlemede yardımcı olur. Ahududu Yağı: Boğaz, Romatizma ve Gut hastalığı gibi rahatsızlıklarda kullanılabilir. Şeker hastalığında dengeleyici faktör olarak kullanılabilir. İçerdiği C ve E vitamini sayesinde cilt bakımında ve afrodizyak olarak etki sağlayabilir. Boğaz hastalıklarında 1 fincan ılık suya 8-10 damla damlatılarak gargara şeklinde, Çocuklarda 1 kesme şeker üzerine 3-4 damla damlatılır yedirerek kullanılır. Haricen, romatizma, gut, eklem ağrılarında masaj yoluyla, cilt bakımında friksiyon yöntemi ve peeling uygulanarak kullanılabilir.

Boğaz, Romatizma ve Gut hastalığı gibi rahatsızlıklarda kullanılabilir. Şeker hastalığında dengeleyici faktör olarak kullanılabilir. İçerdiği C ve E vitamini sayesinde cilt bakımında ve afrodizyak olarak etki sağlayabilir. Boğaz hastalıklarında 1 fincan ılık suya 8-10 damla damlatılarak gargara şeklinde, Çocuklarda 1 kesme şeker üzerine 3-4 damla damlatılır yedirerek kullanılır. Haricen, romatizma, gut, eklem ağrılarında masaj yoluyla, cilt bakımında friksiyon yöntemi ve peeling uygulanarak kullanılabilir. Alabalık Yağı: Masaj yoluyla deriye yedirerek sürüldüğünde kas ve adaleleri gevşetmeye ve rahatlatmaya yardımcı olur.

Masaj yoluyla deriye yedirerek sürüldüğünde kas ve adaleleri gevşetmeye ve rahatlatmaya yardımcı olur. Aloe Vera Yağı: Cilt kırışıklıklarında, lekelerde, yaralarda, tahriş olmuş bölgelerde, cilt hücrelerini yenilemek, cildin esnek ve sağlıklı bir görünüm kazanması için destek sağlayabilir. Egzama ve sedef gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Problemli bölgeye damlatılarak veya pamuk yardımı ile hafif masaj yaparak kullanılabilir.

Cilt kırışıklıklarında, lekelerde, yaralarda, tahriş olmuş bölgelerde, cilt hücrelerini yenilemek, cildin esnek ve sağlıklı bir görünüm kazanması için destek sağlayabilir. Egzama ve sedef gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Problemli bölgeye damlatılarak veya pamuk yardımı ile hafif masaj yaparak kullanılabilir. Anason Yağı: Gaz söktürücü, midede hazımsızlık ve şişkinlik giderici, iştah açıcı ve anne sütünü arttırıcı olarak etkili olabilir. Kas gevşetici, ağrı kesici olarak fayda sağlayabilir. Uyku getirici olarak da kullanılabilir. Çocuklarda karın ve topuk bölgelerine seyreltilerek sürülmesi gereklidir. Günde 2 defa, 2-3 damla bir şeker parçasına ya da bir fincan suya damlatılarak kullanılabilir. Daha fazla kullanılması sakıncalıdır.

Gaz söktürücü, midede hazımsızlık ve şişkinlik giderici, iştah açıcı ve anne sütünü arttırıcı olarak etkili olabilir. Kas gevşetici, ağrı kesici olarak fayda sağlayabilir. Uyku getirici olarak da kullanılabilir. Çocuklarda karın ve topuk bölgelerine seyreltilerek sürülmesi gereklidir. Günde 2 defa, 2-3 damla bir şeker parçasına ya da bir fincan suya damlatılarak kullanılabilir. Daha fazla kullanılması sakıncalıdır. Ardıç Yağı: Gerginlik ve streste, eklem ağrılarında fayda sağlayabilir. Yorgunluğa iyi gelebilir. Grip ve öksürükte iyileşmeye yardımcı olur.

Gerginlik ve streste, eklem ağrılarında fayda sağlayabilir. Yorgunluğa iyi gelebilir. Grip ve öksürükte iyileşmeye yardımcı olur. Argan Yağı: E vitamini bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Saç ve tırnakların daha canlı, parlak ve güçlü olmasına yardımcı olur. Antioksidan etkinlik sağlayabilir, erken yaşlanma belirtilerine karşı koruyucu olabilir. Akneli ve yağlı ciltlerin bakımına ve tedavisine yardımcıdır.

E vitamini bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Saç ve tırnakların daha canlı, parlak ve güçlü olmasına yardımcı olur. Antioksidan etkinlik sağlayabilir, erken yaşlanma belirtilerine karşı koruyucu olabilir. Akneli ve yağlı ciltlerin bakımına ve tedavisine yardımcıdır. Aspir Yağı: Kolesterol ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir. Terletici, kurt düşürücü, adet geciktirici etki sağlayabilir. Omega 9, Omega 6 ve diğer doymamış yağ asitlerini içerir. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcıdır. Aç karnına alındığında kilo vermeye yardımcı olur. Hericen göbek, bel, basen bölgelerine masaj yapıldığında zayıflatıcı etkisi olabilir. Hormon dengesinin korunmasına yardımcı olur. Mideye fayda sağlayabilir. Linoleik ve oleik yağ asitleri %79 oranında doymamış yağ asidi içerir. Saç dökülmesini engelleyebilir. Cilde sürülebilir, kuru cildi nemlendirmeye yardımcıdır. Günde 2 tatlı kaşığı alınabilir. Fayda sağlaması açısından soğuk presle elde edilmiş aspir yağının kullanılması gerekir.

Kolesterol ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir. Terletici, kurt düşürücü, adet geciktirici etki sağlayabilir. Omega 9, Omega 6 ve diğer doymamış yağ asitlerini içerir. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcıdır. Aç karnına alındığında kilo vermeye yardımcı olur. Hericen göbek, bel, basen bölgelerine masaj yapıldığında zayıflatıcı etkisi olabilir. Hormon dengesinin korunmasına yardımcı olur. Mideye fayda sağlayabilir. Linoleik ve oleik yağ asitleri %79 oranında doymamış yağ asidi içerir. Saç dökülmesini engelleyebilir. Cilde sürülebilir, kuru cildi nemlendirmeye yardımcıdır. Günde 2 tatlı kaşığı alınabilir. Fayda sağlaması açısından soğuk presle elde edilmiş aspir yağının kullanılması gerekir. At Kestanesi Yağı: Ciltteki genişlemiş gözenekleri kapatmada yardımcıdır. Damar büzücü özelliği ile yüz çevresinde bulunan kırmızı görünen kılcal damarları yok eder. Vücutta bulunan deri çatlaklarında ve varisleri kapatmada yardımcıdır, gevşemiş boyun derisini sıkılaştırabilir. Romatizma, kas ve boyun ağrılarında, saç dökülmesinde, yüzdeki güneş lekelerinin giderilmesinde fayda sağlar. Hemoroid rahatsızlığının giderilmesinde yardımcıdır. Her akşam yatmadan önce boyun ve yüz bölgesine masaj yapmak faydalıdır.

Ciltteki genişlemiş gözenekleri kapatmada yardımcıdır. Damar büzücü özelliği ile yüz çevresinde bulunan kırmızı görünen kılcal damarları yok eder. Vücutta bulunan deri çatlaklarında ve varisleri kapatmada yardımcıdır, gevşemiş boyun derisini sıkılaştırabilir. Romatizma, kas ve boyun ağrılarında, saç dökülmesinde, yüzdeki güneş lekelerinin giderilmesinde fayda sağlar. Hemoroid rahatsızlığının giderilmesinde yardımcıdır. Her akşam yatmadan önce boyun ve yüz bölgesine masaj yapmak faydalıdır. Avokado Yağı: Cildi nemlendirir ve yumuşatır, kırışıklıkların azalmasına yardımcıdır. Kas gevşetici özelliğe sahiptir. Nezle, grip, baş ağrısı, romatizma ve gut ağrılarında ağrı kesici ve rahatlatıcı olarak fayda sağlayabilir.1 fincan suya 4 damla damlatılarak günde 2 defa içilir. Haricen cilde masaj şeklinde uygulanır.

Cildi nemlendirir ve yumuşatır, kırışıklıkların azalmasına yardımcıdır. Kas gevşetici özelliğe sahiptir. Nezle, grip, baş ağrısı, romatizma ve gut ağrılarında ağrı kesici ve rahatlatıcı olarak fayda sağlayabilir.1 fincan suya 4 damla damlatılarak günde 2 defa içilir. Haricen cilde masaj şeklinde uygulanır. Aynısefa Yağı: Cilt bakımında nemlendirici olarak kullanılabilir. Hassas ciltlerde dengeleyici ve güçlendirici, tahriş olan ciltlerde onarıcı faktör olarak kullanılabilir. Cildinizi güneş ışınlarından koruyabilir. Varis, egzama, sivilce, mantar, pişik, isilik ve döküntü tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Haricen yağ ve krem bazında kullanılabilir. Düzenli olarak cilt temizliği yapıldıktan sonra cilde sürülür.

Cilt bakımında nemlendirici olarak kullanılabilir. Hassas ciltlerde dengeleyici ve güçlendirici, tahriş olan ciltlerde onarıcı faktör olarak kullanılabilir. Cildinizi güneş ışınlarından koruyabilir. Varis, egzama, sivilce, mantar, pişik, isilik ve döküntü tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Haricen yağ ve krem bazında kullanılabilir. Düzenli olarak cilt temizliği yapıldıktan sonra cilde sürülür. Bergamut Yağı: Stres, yorgunluk ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye faydalıdır. Egzama tedavisinde destekleyici olabilir. İştah arttırıcı ve safra söktürücü etkisi olabilir. Çayda lezzet ve koku verici olarak kullanılabilir. Bir fincan suya 2-3 damla damlatarak, günde 2 defa kullanılabilir. Haricen, cilde masaj yaparak stres ve yorgunluğu giderici destek sağlayabilir. Fotosensitiveyi (güneşe karşı duyarlılık) arttıracağından güneşte ve solaryumda kullanılmamalıdır.

Stres, yorgunluk ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye faydalıdır. Egzama tedavisinde destekleyici olabilir. İştah arttırıcı ve safra söktürücü etkisi olabilir. Çayda lezzet ve koku verici olarak kullanılabilir. Bir fincan suya 2-3 damla damlatarak, günde 2 defa kullanılabilir. Haricen, cilde masaj yaparak stres ve yorgunluğu giderici destek sağlayabilir. Fotosensitiveyi (güneşe karşı duyarlılık) arttıracağından güneşte ve solaryumda kullanılmamalıdır. Biberiye Yağı: Çarpıntıyı, baş ağrılarını ve baş dönmesi kesmede, dolaşımın düzenlenmesinde yardımcıdır. Astım, bronşit ve kansızlıkta fayda sağlayabilir. Vücut direncini arttırmada, zindelik vermede ve kan dolaşımını arttırmada etkili olabilir. Akne, mantar gibi durumlarda haricen kullanılabilir.

Çarpıntıyı, baş ağrılarını ve baş dönmesi kesmede, dolaşımın düzenlenmesinde yardımcıdır. Astım, bronşit ve kansızlıkta fayda sağlayabilir. Vücut direncini arttırmada, zindelik vermede ve kan dolaşımını arttırmada etkili olabilir. Akne, mantar gibi durumlarda haricen kullanılabilir. Buğday Yağı: Hücre yenileyici etkisi ile selülit, yara, güneş lekesi gibi cilt problemlerinde, kırışıklıklarda etkili olabilir. Hassas ve yıpranmış saçlara fayda sağlayabilir. Günde 1 çay kaşığı kullanılabilir. Haricen, saç için friksiyon, cilt için masaj şeklinde uygulanabilir.

Hücre yenileyici etkisi ile selülit, yara, güneş lekesi gibi cilt problemlerinde, kırışıklıklarda etkili olabilir. Hassas ve yıpranmış saçlara fayda sağlayabilir. Günde 1 çay kaşığı kullanılabilir. Haricen, saç için friksiyon, cilt için masaj şeklinde uygulanabilir. Ceviz Yağı: Antioksidan etkinlik sağlayabilir. Sindirim sistemini düzenlemeye, ülser, saç kaşıntısı, güneş yanığı durumlarında, iltihaplı yaralarda tedaviye yardımcı olabilir. Hücre yenilenmesine destek olabilir. Raşitizmde, bağırsak solucanlarının düşürülmesinde fayda sağlayabilir. Ağız yoluyla veya haricen kullanılabilir.

Antioksidan etkinlik sağlayabilir. Sindirim sistemini düzenlemeye, ülser, saç kaşıntısı, güneş yanığı durumlarında, iltihaplı yaralarda tedaviye yardımcı olabilir. Hücre yenilenmesine destek olabilir. Raşitizmde, bağırsak solucanlarının düşürülmesinde fayda sağlayabilir. Ağız yoluyla veya haricen kullanılabilir. Çam Terebentin Yağı: Antiseptiktir, yaralara, kesiklere dezenfektan olarak haricen uygulanarak tedaviye yardımcı olur. Romatizma ağrılarında, kafur ile karıştırılınca desteği artar. Saç dökülmesini önlemeye ve selüliti gidermeye yardımcı olur. Ağız yoluyla kullanımında söktürücü özelliği ile bronşları açmada etkili olabilir. Astım, müzmin bronşit, nezle, zatürre ve zatülcenpte, kaynar su içine damlatılıp, buğusu teneffüs edilerek fayda görülebilir. Günde 1 ÷ 3 bardak soğuk su içine damlatılarak sabah-öğlen-akşam içilirse, doğumun kolaylaşmasını sağlayabilir. Destek olabilir.

Çarkıfelek Tohumu Yağı: Spazmları kesici, sakinleştirici özellikleri nedeniyle, sinirsel kökenli baş ağrılarında faydalı olabilir. Sakinleştirici etkisi, kalbi ve mideyi sıkıştıran sinirsel ağrıları ve adet sancılarını kesmede destek olabilir.

Spazmları kesici, sakinleştirici özellikleri nedeniyle, sinirsel kökenli baş ağrılarında faydalı olabilir. Sakinleştirici etkisi, kalbi ve mideyi sıkıştıran sinirsel ağrıları ve adet sancılarını kesmede destek olabilir. Çay Ağacı Yağı: Ağız hijyeninde, diş eti iltihaplarında ya da yaralarında, yarım bardak suya birkaç damla damlatılarak gargara yapılırsa olumlu etkileri olabilir. Uçuklara, yorgunluğa, hemoroide yararlı olabilir. Mantar tedavisinde. Ayak tahrişi ve ayak kokması için çay ağacı yağı her gün ayağa masaj yapılarak uygulanabilir. Bit için, birkaç damla çay ağacı yağı tarağa sürülerek saç taranabilir. 5-10 damla çay ağacı yağı şampuana katılarak kullanılabilir.

Ağız hijyeninde, diş eti iltihaplarında ya da yaralarında, yarım bardak suya birkaç damla damlatılarak gargara yapılırsa olumlu etkileri olabilir. Uçuklara, yorgunluğa, hemoroide yararlı olabilir. Mantar tedavisinde. Ayak tahrişi ve ayak kokması için çay ağacı yağı her gün ayağa masaj yapılarak uygulanabilir. Bit için, birkaç damla çay ağacı yağı tarağa sürülerek saç taranabilir. 5-10 damla çay ağacı yağı şampuana katılarak kullanılabilir. Çörekotu Yağı: Bağışıklık ve sindirim sistemini desteklemede, mide, karaciğer, böbrek ve kalp sağlığını korumada yardımcı olarak kullanılabilir. Astım, Bronşit, romatizma gibi iltihaplı hastalıkların tedavisine destek sağlayabilir. Diyabet hastalığında tedavi ye destek olabilir. Karaciğeri ilaçları ve diğer etkenlere karşı koruyabilir. Cilt sorunlarının, mantarın tedavisinde yardımcı olabilir. Vücut enerjisinin arttırılmasında, kilo kontrolünde etkili olabilir.

Bağışıklık ve sindirim sistemini desteklemede, mide, karaciğer, böbrek ve kalp sağlığını korumada yardımcı olarak kullanılabilir. Astım, Bronşit, romatizma gibi iltihaplı hastalıkların tedavisine destek sağlayabilir. Diyabet hastalığında tedavi ye destek olabilir. Karaciğeri ilaçları ve diğer etkenlere karşı koruyabilir. Cilt sorunlarının, mantarın tedavisinde yardımcı olabilir. Vücut enerjisinin arttırılmasında, kilo kontrolünde etkili olabilir. Çuha Çiçeği Yağı: Meme fibrozislerinin giderilmesinde yardımcı olabilir. İştah açılmasını sağlayabilir. Kramp çözücü etkisi olabilir. Migren şikayetlerini azaltmaya yardımcıdır. İdrar söktürücü olarak fayda sağlayabilir. Göğsü yumuşatma etkisiyle balgam söktürmeye ve öksürüğü kesmeye yardımcıdır. Hem sürülebilir hem de içilebilir. Hamilelerin kullanması tavsiye edilmez.

Meme fibrozislerinin giderilmesinde yardımcı olabilir. İştah açılmasını sağlayabilir. Kramp çözücü etkisi olabilir. Migren şikayetlerini azaltmaya yardımcıdır. İdrar söktürücü olarak fayda sağlayabilir. Göğsü yumuşatma etkisiyle balgam söktürmeye ve öksürüğü kesmeye yardımcıdır. Hem sürülebilir hem de içilebilir. Hamilelerin kullanması tavsiye edilmez. Defne Gar Yağı: Saç dökülmesini, kepeklenmeyi önlemede yardımcı olur. Romatizmal ağrıları gidermede destekleyicidir. Haricen kullanılır. Saç diplerine parmak uçlarıyla friksiyon yapılır. Romatizma için, masaj şeklinde uygulanır.

Saç dökülmesini, kepeklenmeyi önlemede yardımcı olur. Romatizmal ağrıları gidermede destekleyicidir. Haricen kullanılır. Saç diplerine parmak uçlarıyla friksiyon yapılır. Romatizma için, masaj şeklinde uygulanır. Deve Dikeni Yağı: Mide ve karaciğeri güçlendirici, iştah açıcı, kuvvet verici, süt arttırıcı, hazmı kolaylaştırıcı, safra akışını düzenleyici faydalar sağlayabilir. İçindeki Silymarin maddesi nedeniyle, karaciğeri desteklemeye yardımcıdır. Zehirlenmelerde, sıtma, iştahsızlık, sarılık ta etkili olabilir. Güçsüzlük, safra, idrarda yanma, bulanık ve tortulu idrar, idrarını tutamama, aşırı adet kanamasın gibi rahatsızlıklarda destek sağlayabilir.

Mide ve karaciğeri güçlendirici, iştah açıcı, kuvvet verici, süt arttırıcı, hazmı kolaylaştırıcı, safra akışını düzenleyici faydalar sağlayabilir. İçindeki Silymarin maddesi nedeniyle, karaciğeri desteklemeye yardımcıdır. Zehirlenmelerde, sıtma, iştahsızlık, sarılık ta etkili olabilir. Güçsüzlük, safra, idrarda yanma, bulanık ve tortulu idrar, idrarını tutamama, aşırı adet kanamasın gibi rahatsızlıklarda destek sağlayabilir. Erik Çekirdeği Yağı: Yüksek derecede nemlendirici ve yumuşatıcı özellikler içerir. Zarar gören saçların eski sağlığına kavuşmasını, cildin yaşlanmasıyla beraber azalan elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı olur. Dudakları nemlendirerek çatlamaları gidermeye cildin su kaybını önlemeye destek verir.

Yüksek derecede nemlendirici ve yumuşatıcı özellikler içerir. Zarar gören saçların eski sağlığına kavuşmasını, cildin yaşlanmasıyla beraber azalan elastikiyetini geri kazanmasına yardımcı olur. Dudakları nemlendirerek çatlamaları gidermeye cildin su kaybını önlemeye destek verir. Fesleğen Yağı: Sinir bozukluklarında, alerji, migren ve baş arısından kaynaklanan stres durumlarında buhar terapisi şeklinde kullanılarak fayda sağlayabilir. Sıcak banyosu, kandaki ürik asidi azaltarak gut hastalığının tedavisinde destek sağlayabilir. Cildin tazeliğini korumada ve sivilce tedavisinde fayda sağlayabilir. Hassas ciltlerde kullanılmaz. İdrar antiseptiği ve gaz söktürücü olarak fayda sağlayabilir. Sivrisinek ve aşırı karşı koruyabilir. Bir şeker parçasına 2-3 damla damlatılarak alınabilir.

Sinir bozukluklarında, alerji, migren ve baş arısından kaynaklanan stres durumlarında buhar terapisi şeklinde kullanılarak fayda sağlayabilir. Sıcak banyosu, kandaki ürik asidi azaltarak gut hastalığının tedavisinde destek sağlayabilir. Cildin tazeliğini korumada ve sivilce tedavisinde fayda sağlayabilir. Hassas ciltlerde kullanılmaz. İdrar antiseptiği ve gaz söktürücü olarak fayda sağlayabilir. Sivrisinek ve aşırı karşı koruyabilir. Bir şeker parçasına 2-3 damla damlatılarak alınabilir. Fındık Yağı: Cildi nemlendirir, kuru ciltlere, kırışıklıklara fayda sağlayabilir. Böbrek ağrılarının giderilmesine, böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olabilir. Düzenli kullanımı yüksek tansiyon riskini ve kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olabilir. Bedeni ve zihni yorgunluğu gidermede fayda sağlayabilir. Vücuda kuvvet vererek, nekahat devresinin çabuk geçmesine etkili olabilir.

Gliserin Yağı: Cildi nemlendirir, Kuruluk sebebiyle oluşan el çatlakların ve yaraların iyileşmesine, dudak çatlaklarının giderilmesine yardımcıdır. Kilo alıp-verme ve hamilelik nedeniyle oluşan vücut çatlakların önlenmesinde faydalı olabilir.

Cildi nemlendirir, Kuruluk sebebiyle oluşan el çatlakların ve yaraların iyileşmesine, dudak çatlaklarının giderilmesine yardımcıdır. Kilo alıp-verme ve hamilelik nedeniyle oluşan vücut çatlakların önlenmesinde faydalı olabilir. Greyfurt Yağı: C vitamini içerir. Kolojen oluşumunu destekleyerek cilt hücrelerinin onarımında fayda sağlar. Soğuk algınlığı, öksürük, baş ağrısı ve halsizlikte güçlendirici olarak kullanılabilir. Dolaşım hızını arttırıcı etkisi ile selülit tedavisini destekler, bir fincan suya 2-3 damla damlatılarak kullanılır. Güneşte ve solaryumda kullanılmamalıdır.

C vitamini içerir. Kolojen oluşumunu destekleyerek cilt hücrelerinin onarımında fayda sağlar. Soğuk algınlığı, öksürük, baş ağrısı ve halsizlikte güçlendirici olarak kullanılabilir. Dolaşım hızını arttırıcı etkisi ile selülit tedavisini destekler, bir fincan suya 2-3 damla damlatılarak kullanılır. Güneşte ve solaryumda kullanılmamalıdır. Gül Yağı: Cildin canlılık kazanmasını ve gerginleşmesine destek verir. Alerjik ciltlere, egzamalı ciltlere ve açık yaralara fayda sağlayabilir. Makyaj temizlemede kullanılabilir. Ciltteki doğum lekelerini gidermeye yardımcı olabilir. Esans olarak parfümeride kullanılır. Haricen cilde masaj şeklinde uygulanır. El ve cilt için, birebir tatlı badem yağı ile karıştırılıp kullanılabilir.

Cildin canlılık kazanmasını ve gerginleşmesine destek verir. Alerjik ciltlere, egzamalı ciltlere ve açık yaralara fayda sağlayabilir. Makyaj temizlemede kullanılabilir. Ciltteki doğum lekelerini gidermeye yardımcı olabilir. Esans olarak parfümeride kullanılır. Haricen cilde masaj şeklinde uygulanır. El ve cilt için, birebir tatlı badem yağı ile karıştırılıp kullanılabilir. Hardal Yağı: Romatizma ve kireçlenme ağrılarında fayda sağlayabilir. Zatürre ve bronşit tedavisinde destek olabilir. Saç dökülmesi, kepek ve kaşıntı problemlerinde faydalı olabilir. Haricen masaj şeklinde sürülerek kullanılabilir.

Romatizma ve kireçlenme ağrılarında fayda sağlayabilir. Zatürre ve bronşit tedavisinde destek olabilir. Saç dökülmesi, kepek ve kaşıntı problemlerinde faydalı olabilir. Haricen masaj şeklinde sürülerek kullanılabilir. Haşhaş Yağı: Kas gevşetici ve sinir yatıştırıcı olarak fayda sağlayabilir. Öksürük kesici ve balgam söktürücü olarak destek sağlayabilir. Saçları besler ve uzatır.

Kas gevşetici ve sinir yatıştırıcı olarak fayda sağlayabilir. Öksürük kesici ve balgam söktürücü olarak destek sağlayabilir. Saçları besler ve uzatır. Havuç Yağı: Havuç tohumundan elde edilir. UV ışınına karşı vücut bağışıklığını arttırmaya, cildin bozulmasını önlemeye ve güneş yanıklarının iyileşmesine yardımcıdır. Hücre yenileyici, idrar arttırıcı, kan yapıcı ve kolesterolü düzenleyici faydalar sağlayabilir. Ses tellerine faydalı olabilir. Bronzlaşmayı hızlandırmaya yardımcı olur.1 fincan suya 2-3 damla damlatılarak içilebilir, haricen cilde masaj yaparak uygulanabilir.

Havuç tohumundan elde edilir. UV ışınına karşı vücut bağışıklığını arttırmaya, cildin bozulmasını önlemeye ve güneş yanıklarının iyileşmesine yardımcıdır. Hücre yenileyici, idrar arttırıcı, kan yapıcı ve kolesterolü düzenleyici faydalar sağlayabilir. Ses tellerine faydalı olabilir. Bronzlaşmayı hızlandırmaya yardımcı olur.1 fincan suya 2-3 damla damlatılarak içilebilir, haricen cilde masaj yaparak uygulanabilir. Hindistan Cevizi Yağı: Donmuş, üşümüş adalelere sürülüp ovularak masaj yapılırsa, ısınmasını sağlayabilir. Hazmı kolaylaştırıcı, bulantı ve kusmayı giderici etkiler sağlayabilir. İltihaplanmaya karşı faydaları nedeni ile haricen eklem/ kas ağrılarına ve romatizmaya karşı kullanılabilir. Fiziksel yorgunluğu gidermeye yardımcıdır. Göz altı morluklarını gidemeye, saç dökülmesini engellemeye destek verebilir. Pastalara aroma verici olarak kullanılabilir. Haricen eklem yerlerine masaj ve saç diplerine parmak ucuyla friksiyon yapılabilir. Hazım için günde 3 defa 1 fincan suya 2-3 damla damlatılarak içilir. Hamile bayanların kullanması sakıncalıdır. Alzheimer tedavisine destek verdiği de bilinmektedir.

Donmuş, üşümüş adalelere sürülüp ovularak masaj yapılırsa, ısınmasını sağlayabilir. Hazmı kolaylaştırıcı, bulantı ve kusmayı giderici etkiler sağlayabilir. İltihaplanmaya karşı faydaları nedeni ile haricen eklem/ kas ağrılarına ve romatizmaya karşı kullanılabilir. Fiziksel yorgunluğu gidermeye yardımcıdır. Göz altı morluklarını gidemeye, saç dökülmesini engellemeye destek verebilir. Pastalara aroma verici olarak kullanılabilir. Haricen eklem yerlerine masaj ve saç diplerine parmak ucuyla friksiyon yapılabilir. Hazım için günde 3 defa 1 fincan suya 2-3 damla damlatılarak içilir. Hamile bayanların kullanması sakıncalıdır. Alzheimer tedavisine destek verdiği de bilinmektedir. Hint Yağı: Saç ve kirpikleri güçlendirir, dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Göz yorgunluğunu ve göz altı morluklarını gidermeye destek olabilir.

Saç ve kirpikleri güçlendirir, dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Göz yorgunluğunu ve göz altı morluklarını gidermeye destek olabilir. Hodan Yağı: İltihap ve enfeksiyonları temizlemede yardımcıdır. Sütü arttırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü faydalar sağlayabilir. Kış aylarında soğuk algınlığına karşı koruyabilir. Balgam söktürücü, idrar yollarını ve bağırsakları temizleyici etkiler sağlayabilir.

İltihap ve enfeksiyonları temizlemede yardımcıdır. Sütü arttırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü faydalar sağlayabilir. Kış aylarında soğuk algınlığına karşı koruyabilir. Balgam söktürücü, idrar yollarını ve bağırsakları temizleyici etkiler sağlayabilir. Isırgan Tohumu Yağı: İltihap ve enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olur. Vücudu uyarıcıdır. Romatizma ağrılarını dindirir. Hücre yenileyici etkisi vardır. Saç ve cilt bakımında faydalıdır.

İltihap ve enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olur. Vücudu uyarıcıdır. Romatizma ağrılarını dindirir. Hücre yenileyici etkisi vardır. Saç ve cilt bakımında faydalıdır. Jojoba Yağı: Sivilce, yarık ve çizik tedavisinde, yıpranmış ciltlerde, kırışıklıklarda fayda sağlayabilir. Sporcularda ayak kremi yerine kullanılabilir. Saçların uzamasını güçlenmesini destekler, kepeklenmeyi önlemeye yardımcı. İltihaplı egzamalarda, selülit tedavisinde yardımcı olabilir. Sadece haricen kullanılır.

Kabak Çekirdeği Yağı: İyi huylu prostat büyümesi, idrar yolları enfeksiyonu idrar kaçırma, böbrek taşı, osteoporoz ve bağırsak kurtlarının tedavisinde yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini destekler. Akne, egzama gibi cilt problemlerinde fayda sağlayabilir. Aç karnına 1 çay kaşığı içilebilir. Haricen cilde masaj şeklinde sürülebilir.

İyi huylu prostat büyümesi, idrar yolları enfeksiyonu idrar kaçırma, böbrek taşı, osteoporoz ve bağırsak kurtlarının tedavisinde yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini destekler. Akne, egzama gibi cilt problemlerinde fayda sağlayabilir. Aç karnına 1 çay kaşığı içilebilir. Haricen cilde masaj şeklinde sürülebilir. Kakao Yağı: Güneşte bronzlaşmaya yardımcı olur. Hamilelik sonrası cilt bozulmalarına karşı kullanılabilir. Doğum öncesi ve sonrası çatlakları önlemede etkili olabilir. Dudak çatlamalarını ve ciltte pullanmayı önlemede destek sağlayabilir. Haricen kullanılır.

Güneşte bronzlaşmaya yardımcı olur. Hamilelik sonrası cilt bozulmalarına karşı kullanılabilir. Doğum öncesi ve sonrası çatlakları önlemede etkili olabilir. Dudak çatlamalarını ve ciltte pullanmayı önlemede destek sağlayabilir. Haricen kullanılır. Kantaron Yağı: Vücudu kuvvetlendirmeye, hazmı kolaylaştırmaya, ishali kesmeye, baş, sırt ve mide ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Yara ve yanıkları iyileştirmede destek verir. Hemoroid’de (basur) dıştan sürülür. Antiseptik etki sağlayabilir. Yara ve yanıklara doğrudan sürülür.

Vücudu kuvvetlendirmeye, hazmı kolaylaştırmaya, ishali kesmeye, baş, sırt ve mide ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Yara ve yanıkları iyileştirmede destek verir. Hemoroid’de (basur) dıştan sürülür. Antiseptik etki sağlayabilir. Yara ve yanıklara doğrudan sürülür. Karabaş Otu Yağı: Antiseptik etki sağlayabilir, ağrı kesici faydası olabilir. Egzama yaralarında etkili olabilir. Sara ve astım hastalıklarında yatıştırıcı olarak fayda sağlayabilir. Balgam söktürmeye yardımcıdır. Ağız yoluyla alındığında, idrar yollarında haricen kullanıldığında basit yaralarda mikrop öldürücü etkisi olabilir. Sinirsel baş ağrısı, uykusuzluk ve yüksek tansiyon gibi şikayetlerde yardımcı olabilir.

Antiseptik etki sağlayabilir, ağrı kesici faydası olabilir. Egzama yaralarında etkili olabilir. Sara ve astım hastalıklarında yatıştırıcı olarak fayda sağlayabilir. Balgam söktürmeye yardımcıdır. Ağız yoluyla alındığında, idrar yollarında haricen kullanıldığında basit yaralarda mikrop öldürücü etkisi olabilir. Sinirsel baş ağrısı, uykusuzluk ve yüksek tansiyon gibi şikayetlerde yardımcı olabilir. Karabiber Yağı: iştah açıcı, pankreas salgısını arttırıcı sindirimi kolaylaştırıcı, gaz söktürücü ve mikrop öldürücü faydaları olabilir. Romatizma ve bel fıtığında masaj yapılarak kullanılırsa etkili olabilir. Damar sertliği yüksek tansiyon ve bağırsak iltihabı olanların kullanması sakıncalıdır.

iştah açıcı, pankreas salgısını arttırıcı sindirimi kolaylaştırıcı, gaz söktürücü ve mikrop öldürücü faydaları olabilir. Romatizma ve bel fıtığında masaj yapılarak kullanılırsa etkili olabilir. Damar sertliği yüksek tansiyon ve bağırsak iltihabı olanların kullanması sakıncalıdır. Karanfil Yağı: Mikropları öldürmede, ağrıları dindirmede etki sağlayabilir. Uykusuzluk, stres, zihin yorgunluğunu azaltmada yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırıp iştah açmayı sağlayabilir. İshali kesmeye yardımcı olabilir. Bedeni ve zihni yorgunlukları gidermede, siğil, akne kırışıklık gibi cilt problemlerinin tedavisinde faydalı olabilir. Diş ağrısı, ağız ülseri, diş çürüğü ve ağız kokusuna karşı faydalı olabilir. Cinselliği arttırmada etkili olabilir. Balla karıştırılıp yenilirse iktidarsızlığa faydası olabilir. Hıçkırık, mide bulantısı gibi sorunlarda yardımcıdır.

Mikropları öldürmede, ağrıları dindirmede etki sağlayabilir. Uykusuzluk, stres, zihin yorgunluğunu azaltmada yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırıp iştah açmayı sağlayabilir. İshali kesmeye yardımcı olabilir. Bedeni ve zihni yorgunlukları gidermede, siğil, akne kırışıklık gibi cilt problemlerinin tedavisinde faydalı olabilir. Diş ağrısı, ağız ülseri, diş çürüğü ve ağız kokusuna karşı faydalı olabilir. Cinselliği arttırmada etkili olabilir. Balla karıştırılıp yenilirse iktidarsızlığa faydası olabilir. Hıçkırık, mide bulantısı gibi sorunlarda yardımcıdır. Kavun Çekirdeği Yağı: Öksürük, göğüs ağrısı, bağırsak solucanlar, parazitler, kansızlık, gut ve romatizma şikayetlerine karşı yardımcı olabilir. Sperm miktarının artmasında fayda sağlayabilir. Akciğer veremine ve tıkanıklıklarına fayda sağlayabilir. Böbreklerdeki kumların dökülmesine yardımcı olabilir. Sinir gerginliklerini alarak derin uyku uyunmasına yardımcı olabilir. Masaj, kompres, banyo, friksiyon yöntemleriyle kullanılabileceği gibi, bir çay kaşığına 2-3 damla veya bir bardak meyve suyuna 3-4 damla ilave edilerek içilebilir.

Öksürük, göğüs ağrısı, bağırsak solucanlar, parazitler, kansızlık, gut ve romatizma şikayetlerine karşı yardımcı olabilir. Sperm miktarının artmasında fayda sağlayabilir. Akciğer veremine ve tıkanıklıklarına fayda sağlayabilir. Böbreklerdeki kumların dökülmesine yardımcı olabilir. Sinir gerginliklerini alarak derin uyku uyunmasına yardımcı olabilir. Masaj, kompres, banyo, friksiyon yöntemleriyle kullanılabileceği gibi, bir çay kaşığına 2-3 damla veya bir bardak meyve suyuna 3-4 damla ilave edilerek içilebilir. Kayısı Çekirdeği Yağı: Cildi beslemeye, nemlendirip doğal bir canlılık ve parlaklık vermeye, akneleri temizlemeye yardımcı olur. Kalsiyum, magnezyum, keratin ve beta-karoten maddelerini içerir. Yağlı ciltlerde haftada iki, kuru ciltlerde günde bir defa suyla nemlendirilmiş pamuğa damlatılarak cilde sürülmesi tavsiye edilir. Masaj yoluyla ağrı, iltihap ve stres azaltmaya yardımcı olur.

Cildi beslemeye, nemlendirip doğal bir canlılık ve parlaklık vermeye, akneleri temizlemeye yardımcı olur. Kalsiyum, magnezyum, keratin ve beta-karoten maddelerini içerir. Yağlı ciltlerde haftada iki, kuru ciltlerde günde bir defa suyla nemlendirilmiş pamuğa damlatılarak cilde sürülmesi tavsiye edilir. Masaj yoluyla ağrı, iltihap ve stres azaltmaya yardımcı olur. Kekik Yağı: Bedeni, sinirleri kuvvetlendirmeye, hazmı kolaylaştırmaya, iştahsızlığı gidermeye, kalp çarpıntılarını kesmeye, bağırsak kurtlarını düşürmeye, salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Adet kanamalarının düzen olmasına Cinsel isteğin artmasına fayda sağlayabilir. Hastalıklara karşı direnme gücünü arttırmaya destek verir. Çocuklarda görülen kansızlığı giderebilir. Müzmin öksürük, bronşit, iltihaplı zatülcenp, grip ve anjin tedavisinde yardımcı olabilir. En fazla 1-2 damla 1 çay bardağı suya damlatılarak kullanılabilir.

Bedeni, sinirleri kuvvetlendirmeye, hazmı kolaylaştırmaya, iştahsızlığı gidermeye, kalp çarpıntılarını kesmeye, bağırsak kurtlarını düşürmeye, salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Adet kanamalarının düzen olmasına Cinsel isteğin artmasına fayda sağlayabilir. Hastalıklara karşı direnme gücünü arttırmaya destek verir. Çocuklarda görülen kansızlığı giderebilir. Müzmin öksürük, bronşit, iltihaplı zatülcenp, grip ve anjin tedavisinde yardımcı olabilir. En fazla 1-2 damla 1 çay bardağı suya damlatılarak kullanılabilir. Keklik Üzümü Yağı: Baş, romatizma, karın ve kas ağrılarında, ağrı kesici olarak haricen sürülerek fayda ağlayabilir. Keten Tohumu Yağ: Düzenli kullanımda yüksek kolesterolü ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir. Çocukların zihinsel gelişiminde fayda sağlayabilir. Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır. Akciğer hastalıkları, bronşit, soğuk algınlığına karşı faydalı olabilir. Lavman olarak kullanılırsa kabızlığı gidermeye yardımcıdır. Dolama ve çıban tedavisinde faydalı olabilir.

Baş, romatizma, karın ve kas ağrılarında, ağrı kesici olarak haricen sürülerek fayda ağlayabilir. Keten Tohumu Yağ: Düzenli kullanımda yüksek kolesterolü ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir. Çocukların zihinsel gelişiminde fayda sağlayabilir. Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır. Akciğer hastalıkları, bronşit, soğuk algınlığına karşı faydalı olabilir. Lavman olarak kullanılırsa kabızlığı gidermeye yardımcıdır. Dolama ve çıban tedavisinde faydalı olabilir. Kimyon Yağı: İştah açar, hazımsızlığı giderir. Mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini engeller. Birikmiş gazı söktürür, sinirleri yatıştırır, sinirsel baş dönmesini keser, anne sütünü arttırır, adet kanamalarının düzenli olmasını sağlar, idrar söktürür. Bunların dışında; Yüksek tansiyonu düşürür, bağırsak kurtlarının düşürülmesine yardımcı olur, sivilce ve egzamada kullanılır. Romatizma ve şişmanlıkta faydalıdır. Hamilelikte kullanılmaz.

İştah açar, hazımsızlığı giderir. Mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini engeller. Birikmiş gazı söktürür, sinirleri yatıştırır, sinirsel baş dönmesini keser, anne sütünü arttırır, adet kanamalarının düzenli olmasını sağlar, idrar söktürür. Bunların dışında; Yüksek tansiyonu düşürür, bağırsak kurtlarının düşürülmesine yardımcı olur, sivilce ve egzamada kullanılır. Romatizma ve şişmanlıkta faydalıdır. Hamilelikte kullanılmaz. Kişniş Yağı: Ağrı kesici, gaz giderici, hazmı kolaylaştırıcı faydaları vardır. Antioksidan etki sağlayabilir. Dolaşım, sinir ve kalp sistemlerine uyarıcı olarak yardımcı olabilir. Bakteri ve mantarlara karşı yarar sağlayabilir. Masaj kompres, banyo, friksiyon yöntemleriyle kullanılabileceği gibi, ağız yoluyla, bir bardak meyve suyuna 3-4 damla ilave edilerek içilebilir.

Ağrı kesici, gaz giderici, hazmı kolaylaştırıcı faydaları vardır. Antioksidan etki sağlayabilir. Dolaşım, sinir ve kalp sistemlerine uyarıcı olarak yardımcı olabilir. Bakteri ve mantarlara karşı yarar sağlayabilir. Masaj kompres, banyo, friksiyon yöntemleriyle kullanılabileceği gibi, ağız yoluyla, bir bardak meyve suyuna 3-4 damla ilave edilerek içilebilir. Kuşburnu Çekirdeği Yağı: Hücre yenilemeye yardımcıdır. Erken yaşlanmada, göz çevresi kırışıklıklarında, yara dokularında, sedef hastalığında, ileri derecede olmayan güneş yanıklarında yararlı olabilir. Yağlı ve sivilceli ciltlerde kullanılmamalıdır. İdrar söktürücü etkisi olabilir. A vitamini, B vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Soğuk algınlığında vücudun direncini artırabilmekte, kabız yapıcı ve güç verici etkisi ile ishali iyileştirmede kullanılabilir.

Hücre yenilemeye yardımcıdır. Erken yaşlanmada, göz çevresi kırışıklıklarında, yara dokularında, sedef hastalığında, ileri derecede olmayan güneş yanıklarında yararlı olabilir. Yağlı ve sivilceli ciltlerde kullanılmamalıdır. İdrar söktürücü etkisi olabilir. A vitamini, B vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Soğuk algınlığında vücudun direncini artırabilmekte, kabız yapıcı ve güç verici etkisi ile ishali iyileştirmede kullanılabilir. Lahana Yağı: Bel, karin, kalça, göğüs, kollar ve bacaklar gibi vücudun yağ depolanan tüm bölgelerine günde iki kere, dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulanabilir Banyo yapıldıktan sonra kullanılırsa etkili olabilir. Yağın cilde derinlemesine nüfuz etmesi (4-5 saat) beklenebilir ve kullanım süresince bol su tüketilirse daha fazla etkili olabilir.

Bel, karin, kalça, göğüs, kollar ve bacaklar gibi vücudun yağ depolanan tüm bölgelerine günde iki kere, dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulanabilir Banyo yapıldıktan sonra kullanılırsa etkili olabilir. Yağın cilde derinlemesine nüfuz etmesi (4-5 saat) beklenebilir ve kullanım süresince bol su tüketilirse daha fazla etkili olabilir. Lavanta Yağı: Baş ağrısı, stres ve romatizma ağrılarında fayda olabilir. Depresyon, uykusuzluk ve vücuttaki kötü kokuları gidermede yardımcı olabilir. Antiseptik etki sağlayabilir. Saçtaki sirkeleri gidermeye yardımcı olur. Güve ve sivrisinekleri uzaklaştırmada fayda sağlanabilir. Parfümeri sanayinde kullanılır. Günde 2 defa en fazla 2-3 damla 1 bardak suya damlatılarak uygulanabilir. Haricen kullanılır.

Baş ağrısı, stres ve romatizma ağrılarında fayda olabilir. Depresyon, uykusuzluk ve vücuttaki kötü kokuları gidermede yardımcı olabilir. Antiseptik etki sağlayabilir. Saçtaki sirkeleri gidermeye yardımcı olur. Güve ve sivrisinekleri uzaklaştırmada fayda sağlanabilir. Parfümeri sanayinde kullanılır. Günde 2 defa en fazla 2-3 damla 1 bardak suya damlatılarak uygulanabilir. Haricen kullanılır. Limon Yağı: Ateş ve tansiyonu düşürmeye, kan temizlemeye, damar sertliğini önlemeye yardımcı olabilir. Nezle ve bronşite karşı fayda sağlayabilir. Mide, bağırsak ve idrar yollarındaki mikropları öldürmeye, böbrek ve mesanedeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olabilir. Selülit tedavisinde etkili olabilir. Yüzdeki sivilceleri geçirmeye yardımcı olabilir. Bunun için zeytinyağı ile inceltilerek kullanılmalıdır (hassas ciltlerde kullanılmaz). Karaciğer ve skorbit hastalığına faydalı olabilir. Fazla adet kanamasını kesebilir. İştah açmaya, hazmı kolaylaştırmaya, öksürüğü kesmeye yardımcı olabilir. Fotosensitiviteyi (güneşe karşı duyarlılık) arttıracağından, güneşte ve solaryumda kullanılmamalıdır.

Ateş ve tansiyonu düşürmeye, kan temizlemeye, damar sertliğini önlemeye yardımcı olabilir. Nezle ve bronşite karşı fayda sağlayabilir. Mide, bağırsak ve idrar yollarındaki mikropları öldürmeye, böbrek ve mesanedeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olabilir. Selülit tedavisinde etkili olabilir. Yüzdeki sivilceleri geçirmeye yardımcı olabilir. Bunun için zeytinyağı ile inceltilerek kullanılmalıdır (hassas ciltlerde kullanılmaz). Karaciğer ve skorbit hastalığına faydalı olabilir. Fazla adet kanamasını kesebilir. İştah açmaya, hazmı kolaylaştırmaya, öksürüğü kesmeye yardımcı olabilir. Fotosensitiviteyi (güneşe karşı duyarlılık) arttıracağından, güneşte ve solaryumda kullanılmamalıdır. Macadamia Yağı: İçeriğinde %22 oranında Palmitoleic asit bulunduğundan cilt bakimi ve kozmetikte kullanılır. Cildi yoğun şekilde nemlendirmeye, parlaklık vermeye, saçı beslemeye yardımcıdır. Yaşlandıkça cilt palmitoleic asidini daha az üretmeye başlar. Macadamia fındığı dışında hiçbir bitki bu asidi içermez.

İçeriğinde %22 oranında Palmitoleic asit bulunduğundan cilt bakimi ve kozmetikte kullanılır. Cildi yoğun şekilde nemlendirmeye, parlaklık vermeye, saçı beslemeye yardımcıdır. Yaşlandıkça cilt palmitoleic asidini daha az üretmeye başlar. Macadamia fındığı dışında hiçbir bitki bu asidi içermez. Mavi Anemon Yağı: Doğal bir antiaging ürünüdür. Yüz ve boyun bölgesinde yaşlanmayla birlikte oluşan ince çizgilerin ve derin kırışıklıkların azaltılmasına ve cildin pürüzsüzleşmesine, nemlenmesine yardımcı olur. Güneş lekelerinin, akne ve sivilce izlerinin giderilmesine destek olabilir. Günde 2 defa, sabit yağlarla seyreltilerek (5 -6 damla) kullanılabilir.

Doğal bir antiaging ürünüdür. Yüz ve boyun bölgesinde yaşlanmayla birlikte oluşan ince çizgilerin ve derin kırışıklıkların azaltılmasına ve cildin pürüzsüzleşmesine, nemlenmesine yardımcı olur. Güneş lekelerinin, akne ve sivilce izlerinin giderilmesine destek olabilir. Günde 2 defa, sabit yağlarla seyreltilerek (5 -6 damla) kullanılabilir. Maydanoz Yağı: İdrar söktürücü özelliği ile bilinir. Menstrual zorluklar ve selülit için fayda sağlayabilir. Antiseptik özelliği ile sistite karşı etkili olabilir. Gaz söktürücü, hazmettirici laksatif, tansiyon düşürücü, antiromatizmal, damar büzücü, sakinleştirici olarak yardımcı olabilir.

İdrar söktürücü özelliği ile bilinir. Menstrual zorluklar ve selülit için fayda sağlayabilir. Antiseptik özelliği ile sistite karşı etkili olabilir. Gaz söktürücü, hazmettirici laksatif, tansiyon düşürücü, antiromatizmal, damar büzücü, sakinleştirici olarak yardımcı olabilir. Melisa Yağı: Uyku problemlerinin giderilmesinde yardımcıdır. Fiziksel ve zihinsel yorgunlukta ve aşır stres durumlarında rahatlatıcı olarak kullanımı tavsiye edilir. Migren ağrılarında destekleyici olabilir. Hassas cilt ve yüz bakımında, uçuk ve dudak bakımında fayda sağlayabilir. Haricen, cilde masaj ile uygulanır.

Uyku problemlerinin giderilmesinde yardımcıdır. Fiziksel ve zihinsel yorgunlukta ve aşır stres durumlarında rahatlatıcı olarak kullanımı tavsiye edilir. Migren ağrılarında destekleyici olabilir. Hassas cilt ve yüz bakımında, uçuk ve dudak bakımında fayda sağlayabilir. Haricen, cilde masaj ile uygulanır. Menekşe Yağı: Ciltte kuruma, kaşıntı, kızarıklık, egzama dermatit, uyuz gibi problemlere iyi gelebilir cildi nemlendirebilir. Zedelenme ve şişliklerde tedaviye destek olabilir. Bronşit, stres nedeniyle oluşan baş ağrısı, romatizmal ağrılar ve boğaz ağrısı için fayda olabilir. Gebelik ve emzirme döneminde, çocuklarda devamlı ilaç kullanan kişilerde, astım, epilepsi ve hepatit hastalarında kullanılmamalıdır.

Ciltte kuruma, kaşıntı, kızarıklık, egzama dermatit, uyuz gibi problemlere iyi gelebilir cildi nemlendirebilir. Zedelenme ve şişliklerde tedaviye destek olabilir. Bronşit, stres nedeniyle oluşan baş ağrısı, romatizmal ağrılar ve boğaz ağrısı için fayda olabilir. Gebelik ve emzirme döneminde, çocuklarda devamlı ilaç kullanan kişilerde, astım, epilepsi ve hepatit hastalarında kullanılmamalıdır. Menengiç Yağı: Saç köklerini beslemeye, beyazlamasını yavaşlatmaya yardımcı olur. Bit ve parazit öldürmeye faydalıdır. Ayak kokusunu ve terlemesini gidermeye yardımcıdır.

Saç köklerini beslemeye, beyazlamasını yavaşlatmaya yardımcı olur. Bit ve parazit öldürmeye faydalıdır. Ayak kokusunu ve terlemesini gidermeye yardımcıdır. Mersin Yağı: Bronşit, hemoroid, mesane ve akciğer iltihabı tedavisinde destek olabilir. Bel soğukluğu ve egzamada fayda olabilir. İshali kesmeye, mide ağrılarını gidermeye yardımcı olabilir.

Bronşit, hemoroid, mesane ve akciğer iltihabı tedavisinde destek olabilir. Bel soğukluğu ve egzamada fayda olabilir. İshali kesmeye, mide ağrılarını gidermeye yardımcı olabilir. Nane Yağı: Hazmı kolaylaştırmaya, gaz söktürmeye, karaciğer yetersizliğinin giderilmesine, safra akışının düzenlenmesine, mide ağrılarının ve bulantının kesilmesine yardımcı olabilir. Nefes darlığı, astım, grip bronşit, soğuk algınlığı ve öksürükte faydalı olabilir. Sinirleri güçlendirip, sükûnet vermeye, heyecanı ve korkuyu yatıştırmaya destek olur. Migren, uykusuzluk, baş dönmesi, el ve ayak titremesi, dil tutukluğu, felç durumlarında faydalı olabilir. Erkeklerde ruhsal kaynaklı iktidarsızlığı gidermeye ve anne sütünü arttırmaya yardımcı olabilir.

Hazmı kolaylaştırmaya, gaz söktürmeye, karaciğer yetersizliğinin giderilmesine, safra akışının düzenlenmesine, mide ağrılarının ve bulantının kesilmesine yardımcı olabilir. Nefes darlığı, astım, grip bronşit, soğuk algınlığı ve öksürükte faydalı olabilir. Sinirleri güçlendirip, sükûnet vermeye, heyecanı ve korkuyu yatıştırmaya destek olur. Migren, uykusuzluk, baş dönmesi, el ve ayak titremesi, dil tutukluğu, felç durumlarında faydalı olabilir. Erkeklerde ruhsal kaynaklı iktidarsızlığı gidermeye ve anne sütünü arttırmaya yardımcı olabilir. Nar Çekirdeği Yağı: Yüksek C vitamini kaynağıdır. Antioksidan etkinlik sağlayabilir. Bağışıklık sistemi için destekleyici olabilir. Hormonal dengenin korunmasında yardımcı olabilir. Kadınlarda östrojen takviyesi sağlayarak kadın hastalıklarını ve menopoz sıkıntılarını gidermeye yardımcı olur. Selülit gidermede, haricen masaj yoluyla, dairesel hareketlerle uygulanabilir Salata ve meyve sularına karıştırılarak ya da 1 fincan suya 7-8 damla damlatılarak kullanılabilir.

Yüksek C vitamini kaynağıdır. Antioksidan etkinlik sağlayabilir. Bağışıklık sistemi için destekleyici olabilir. Hormonal dengenin korunmasında yardımcı olabilir. Kadınlarda östrojen takviyesi sağlayarak kadın hastalıklarını ve menopoz sıkıntılarını gidermeye yardımcı olur. Selülit gidermede, haricen masaj yoluyla, dairesel hareketlerle uygulanabilir Salata ve meyve sularına karıştırılarak ya da 1 fincan suya 7-8 damla damlatılarak kullanılabilir. Okaliptüs Yağı: Nezle, grip, öksürük, sinüzit tedavilerinde destek olabilir. Kireçlenme ve romatizma ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir. Selülit tedavisinde fayda sağlayabilir. Saç dökülmesine ve kepeğe karşı etkili olabilir. 1 fincan suya en fazla 1-2 damla damlatılıp balla tatlandırılarak içilir. Haricen, masaj şeklinde ve sinüzit için buğu şeklinde antiseptik olarak kullanılabilir.

Papatya Yağı: Duyarlı ve problemli ciltlerde yaraları iyileştirici ve besleyici faydası olabilir. Bademcik ve diş iltihabında gargara yapılarak, romatizmal kas ağrılarında masaj yapılarak fayda görülebilir. Uçucu papatya yağı ağız yoluyla kullanılmaz.

Duyarlı ve problemli ciltlerde yaraları iyileştirici ve besleyici faydası olabilir. Bademcik ve diş iltihabında gargara yapılarak, romatizmal kas ağrılarında masaj yapılarak fayda görülebilir. Uçucu papatya yağı ağız yoluyla kullanılmaz. Pelesenk Yağı: Kireçlenme, romatizma ve migren ağrılarında masaj yapılarak ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Cilt rengini açmada yararlı olabilir.

Kireçlenme, romatizma ve migren ağrılarında masaj yapılarak ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Cilt rengini açmada yararlı olabilir. Pirinç Kepeği Yağı: Tiamin, niasin, B6 vitamini, demir, fosfor, magnezyum, potasyum ve fiber içerir. Cildi yumuşatıp onarımına yardımcı olur. Kilo aldırmada faydalı olabilir.

Tiamin, niasin, B6 vitamini, demir, fosfor, magnezyum, potasyum ve fiber içerir. Cildi yumuşatıp onarımına yardımcı olur. Kilo aldırmada faydalı olabilir. Portakal Yağı: Cilt bakımında ve selülit tedavisinde, grip ve nezle tedavisinde faydalı olabilir. Yorgunluğu ve sinir bozukluğunu gidermeye yardımcıdır. Kansızlığı gidermeye, hazmı kolaylaştırmaya, karaciğeri çalıştırıp safra ifrazatını arttırmaya destek sağlayabilir. Ateşi düşürmede etkili olabilir. Şeker hastalığı tedavisine olabilir. Zayıflatıcı etkisi olabilir. Mide rahatsızlığından şikayet edenler dikkatli kullanmalıdır Bir fincan suya 5 damla damlatılarak içilebilir. Haricen, yara üzerine sürülerek uygulanabilir.

Cilt bakımında ve selülit tedavisinde, grip ve nezle tedavisinde faydalı olabilir. Yorgunluğu ve sinir bozukluğunu gidermeye yardımcıdır. Kansızlığı gidermeye, hazmı kolaylaştırmaya, karaciğeri çalıştırıp safra ifrazatını arttırmaya destek sağlayabilir. Ateşi düşürmede etkili olabilir. Şeker hastalığı tedavisine olabilir. Zayıflatıcı etkisi olabilir. Mide rahatsızlığından şikayet edenler dikkatli kullanmalıdır Bir fincan suya 5 damla damlatılarak içilebilir. Haricen, yara üzerine sürülerek uygulanabilir. Rezene Yağı: Midede şişkinlik, hazımsızlık rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur. Gaz söktürücü ve anne sütünü arttırıcı etkisi fayda sağlayabilir. Damar genişletici özelliği ile krampların ve adet sancılarının giderilmesinde, selülit tedavisinde destekleyici olabilir. Cildin beslenmesine ve pürüzlerin giderilmesine yardımcı olur (hassas ciltlerde kullanılmaz). Bir fincan suya 5 damla damlatılarak içilebilir. Haricen, yara üzerine sürülerek kullanılabilir.

Midede şişkinlik, hazımsızlık rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur. Gaz söktürücü ve anne sütünü arttırıcı etkisi fayda sağlayabilir. Damar genişletici özelliği ile krampların ve adet sancılarının giderilmesinde, selülit tedavisinde destekleyici olabilir. Cildin beslenmesine ve pürüzlerin giderilmesine yardımcı olur (hassas ciltlerde kullanılmaz). Bir fincan suya 5 damla damlatılarak içilebilir. Haricen, yara üzerine sürülerek kullanılabilir. Saf Zeytin Yağı: Düzenli kullanımda kronik hastalıkların tedavisinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde fayda sağlar. Safrayı attırmaya, karaciğeri çalıştırmaya ve ağrılarını kesmeye destek verir. Sarılıkta fayda sağlayabilir. Yüksek tansiyonu ve kandaki şeker miktarın düşürmeye yardımcı olabilir. Cildi nemlendirici ve yara iyileştirici olarak etkili olabilir.

Düzenli kullanımda kronik hastalıkların tedavisinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde fayda sağlar. Safrayı attırmaya, karaciğeri çalıştırmaya ve ağrılarını kesmeye destek verir. Sarılıkta fayda sağlayabilir. Yüksek tansiyonu ve kandaki şeker miktarın düşürmeye yardımcı olabilir. Cildi nemlendirici ve yara iyileştirici olarak etkili olabilir. Sandal Ağacı Yağı: Kuru, çatlamış ve yıpranmış ciltler fayda sağlayabilir. Balgam söktürmede ve öksürükte yararlı olabilir. Antiseptik etki sağlayabilir. Rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkiler sağlayabilir. Ciltteki akne ve benzeri pürüzlere iyi gelebilir. Aromaterapide; uykusuzluk, stres, gerginlik, depresyon gibi durumlarda faydalı olabilir.

Kuru, çatlamış ve yıpranmış ciltler fayda sağlayabilir. Balgam söktürmede ve öksürükte yararlı olabilir. Antiseptik etki sağlayabilir. Rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkiler sağlayabilir. Ciltteki akne ve benzeri pürüzlere iyi gelebilir. Aromaterapide; uykusuzluk, stres, gerginlik, depresyon gibi durumlarda faydalı olabilir. Sarımsak Yağı: Mikropları öldürücü, kabızlığı ve idrar tutukluğunu giderici, yüksek tansiyonu düşürücü bağırsak kurtları ve parazitleri düşürücü, kronik öksürüğü giderici faydalar sağlayabilir. Salgın hastalıklar sırasında koruyucu olabilir. Kalp adalelerini kuvvetlendirmeye, dolaşım bozukluğunu gidermeye, böbreklerin normal çalışmasını ve böbrek taşı oluşmamasını sağlamaya destek verebilir. Saç, kaş, kirpik ve cilt bakımında fayda sağlayabilir. Saçları besleyip uzamasını sağlayabilir.

Mikropları öldürücü, kabızlığı ve idrar tutukluğunu giderici, yüksek tansiyonu düşürücü bağırsak kurtları ve parazitleri düşürücü, kronik öksürüğü giderici faydalar sağlayabilir. Salgın hastalıklar sırasında koruyucu olabilir. Kalp adalelerini kuvvetlendirmeye, dolaşım bozukluğunu gidermeye, böbreklerin normal çalışmasını ve böbrek taşı oluşmamasını sağlamaya destek verebilir. Saç, kaş, kirpik ve cilt bakımında fayda sağlayabilir. Saçları besleyip uzamasını sağlayabilir. Sedir Ağacı Yağı: Derideki döküntülerin, akne ve kepeğin tedavisinde fayda sağlayabilir. Özellikle erkeklerde saç beslenmesini ve yeni saç oluşumunu destekleyebilir. Üriner sistem üzerine etkili olabilir, sistit, vajinal enfeksiyon ve akıntı tedavisinde fayda sağlayabilir. Masaj, kompres, banyo, friksiyon yöntemleriyle kullanılabileceği gibi, 1 bardak meyve suyuna 2-3 damla ilave edilerek içilebilir.

Shea Yağı: Yara izlerini, egzamaları, yanıkları, sivilceyi, cilt lekelerini, çatlakları kırışıklıkları ve sedef hastalığında tahrişi azaltıcı ve kaşıntıyı giderici faydalar sağlayabilir. Saç diplerindeki ve ciltteki pullanmaların giderilmesine yardımcıdır. Doğal bir güneşten koruyucudur. Koruyuculuk düzeyi değişebilmekle beraber SPF 3 civarındadır.

Yara izlerini, egzamaları, yanıkları, sivilceyi, cilt lekelerini, çatlakları kırışıklıkları ve sedef hastalığında tahrişi azaltıcı ve kaşıntıyı giderici faydalar sağlayabilir. Saç diplerindeki ve ciltteki pullanmaların giderilmesine yardımcıdır. Doğal bir güneşten koruyucudur. Koruyuculuk düzeyi değişebilmekle beraber SPF 3 civarındadır. Sığla Yağı: Mide ülseri ve gastritte etkili olabilir. Mide asidi ve reflü tedavisinde fayda sağlayabilir. Astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalılarının tedavisinde destekleyicidir. Haricen uyuz, mantar, siyah nokta ve akne gibi cilt hastalıklarında ve hemoroid tedavisinde fayda sağlayabilir.

Mide ülseri ve gastritte etkili olabilir. Mide asidi ve reflü tedavisinde fayda sağlayabilir. Astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalılarının tedavisinde destekleyicidir. Haricen uyuz, mantar, siyah nokta ve akne gibi cilt hastalıklarında ve hemoroid tedavisinde fayda sağlayabilir. Susam Tohumu Yağı: Güneş yanıklarının iyileştirilmesinde fayda sağlayabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, karaciğer hastalıklarının tedavisinde faydalı olabilir. Kabızlığı ve karın ağrısını giderebilir. Cildin yaşlanmasını geciktirmeye, nemlendirmeye yardımcıdır. Saç, kaş ve kirpiklere bakım amacıyla sürülerek fayda sağlayabilir.

Güneş yanıklarının iyileştirilmesinde fayda sağlayabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, karaciğer hastalıklarının tedavisinde faydalı olabilir. Kabızlığı ve karın ağrısını giderebilir. Cildin yaşlanmasını geciktirmeye, nemlendirmeye yardımcıdır. Saç, kaş ve kirpiklere bakım amacıyla sürülerek fayda sağlayabilir. Şeftali Yağı: Balgam söktürmeye, kabızlığı gidermeye, bağırsak solucanlarını düşürmeye, hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. İdrar yollarını temizleme, idrar söktürme, basur memelerinin tedavisinde fayda görülebilir. Banyo sonrası vücut yağı olarak da kullanılabilir.

Balgam söktürmeye, kabızlığı gidermeye, bağırsak solucanlarını düşürmeye, hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. İdrar yollarını temizleme, idrar söktürme, basur memelerinin tedavisinde fayda görülebilir. Banyo sonrası vücut yağı olarak da kullanılabilir. Tarçın Yağı: Antibakteriyel etkinlik sağlayabilir. Bağırsak enfeksiyonlarında yardımcı olabilir. Sedatif etkisi vardır. Kan dolaşımını hızlandırmada etkili olabilir. Haricen kaşıntı ve haşere sokmalarına karşı fayda sağlayabilir. Akciğerlerin mukus salgısını arttırmada yardımcıdır. Pastalara lezzet verici olarak kullanılabilir. Yüz bölgesine uygulanmaz.

Antibakteriyel etkinlik sağlayabilir. Bağırsak enfeksiyonlarında yardımcı olabilir. Sedatif etkisi vardır. Kan dolaşımını hızlandırmada etkili olabilir. Haricen kaşıntı ve haşere sokmalarına karşı fayda sağlayabilir. Akciğerlerin mukus salgısını arttırmada yardımcıdır. Pastalara lezzet verici olarak kullanılabilir. Yüz bölgesine uygulanmaz. Tatlı Badem Yağı: Beden ve zihin yorgunluğunu gidermeye yardımcıdır. Böbrek ağrıları, bronşit, anjin, boğaz yanması, kabızlık ve akciğer hastalıklarında faydalı olabilir. Egzama ve kaşıntı rahatsızlıklarını azaltmaya, kulak ağrılarına gidermeye yardımcıdır. Sütle içilirse mideyi kuvvetlendirmeye yardımcıdır. Saçları parlatmak saç derisini kuvvetlendirmek için fayda sağlayabilir. Sürekli kullanılırsa vücutta kıl çıkmasını arttırmaya yardımcı olabilir. El ve yüzde kullanılmamalıdır.

Beden ve zihin yorgunluğunu gidermeye yardımcıdır. Böbrek ağrıları, bronşit, anjin, boğaz yanması, kabızlık ve akciğer hastalıklarında faydalı olabilir. Egzama ve kaşıntı rahatsızlıklarını azaltmaya, kulak ağrılarına gidermeye yardımcıdır. Sütle içilirse mideyi kuvvetlendirmeye yardımcıdır. Saçları parlatmak saç derisini kuvvetlendirmek için fayda sağlayabilir. Sürekli kullanılırsa vücutta kıl çıkmasını arttırmaya yardımcı olabilir. El ve yüzde kullanılmamalıdır. Tatlı Elma Yağı: Sinirleri ve kasları kuvvetlendirmeye, fiziksel ve zihinsel yorgunluğu gidermeye, hamilelerin kusma ve bulantılarını azaltmaya, idrar söktürmeye, hazmı kolaylaştırmaya, kabızlığı gidermeye yardımcıdır. Mide ve bağırsaktaki gazın boşaltılmasında, karaciğer ve dalak hastalıklarının tedavisinde destek olabilir. Kan temizlemeye, kötü kolesterolü ve kandaki şeker miktarın düşürmeye yardımcı olabilir. Bağırsak kurtlarını düşürmek, öksürüğü kesmek ve uçukları geçirmek için destek sağlayabilir.

Sinirleri ve kasları kuvvetlendirmeye, fiziksel ve zihinsel yorgunluğu gidermeye, hamilelerin kusma ve bulantılarını azaltmaya, idrar söktürmeye, hazmı kolaylaştırmaya, kabızlığı gidermeye yardımcıdır. Mide ve bağırsaktaki gazın boşaltılmasında, karaciğer ve dalak hastalıklarının tedavisinde destek olabilir. Kan temizlemeye, kötü kolesterolü ve kandaki şeker miktarın düşürmeye yardımcı olabilir. Bağırsak kurtlarını düşürmek, öksürüğü kesmek ve uçukları geçirmek için destek sağlayabilir. Tere Tohumu Yağı: Tiroid hastalıklarının tedavisine, kansızlığa, kandaki şeker miktarının düşürülmesine faydalı olabilir. Grip ve soğuk algınlığının tedavisinde bronşların temizlenmesinde, öksürükte yardımcıdır. Hazmı kolaylaştırıcı, böbrekleri ve idrar yollarını temizleyici idrar söktürücü faydalar sağlayabilir. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde destek olabilir. Sigaranın zararlarını azaltmada ve vücudun hastalıklara karşı direncini arttırmada etkili olabilir.

Tiroid hastalıklarının tedavisine, kansızlığa, kandaki şeker miktarının düşürülmesine faydalı olabilir. Grip ve soğuk algınlığının tedavisinde bronşların temizlenmesinde, öksürükte yardımcıdır. Hazmı kolaylaştırıcı, böbrekleri ve idrar yollarını temizleyici idrar söktürücü faydalar sağlayabilir. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde destek olabilir. Sigaranın zararlarını azaltmada ve vücudun hastalıklara karşı direncini arttırmada etkili olabilir. Tesbih Ağacı Yağı: Doğal bir dezenfektan olarak, banyo suyuna biraz katılırsa yatıştırıcı ve rahatlatıcı etki sağlayabilir. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar da aynı şekilde yıkandığında, kene ve mikroplardan temizlenmelerini sağlayabilir. Böcek ve sivrisinek sokmalarında kaşıntı ve mikrop giderici olarak sağlayabilir.

Üzüm Çekirdeği Yağı: Yüksek düzeyde folik asit içerir ve antioksidan etkinlik sağlayabilir, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. İdrar söktürücü, müshil ve kuvvet verici olarak fayda sağlayabilir. Varis tedavisinde damar onarıcı olarak destek verebilir. Cildi dengeleyici, nemlendirici, kırışıklıkları önleyici faydalar sağlayabilir. Saçların beslenmesinde yardımcıdır.

Yüksek düzeyde folik asit içerir ve antioksidan etkinlik sağlayabilir, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. İdrar söktürücü, müshil ve kuvvet verici olarak fayda sağlayabilir. Varis tedavisinde damar onarıcı olarak destek verebilir. Cildi dengeleyici, nemlendirici, kırışıklıkları önleyici faydalar sağlayabilir. Saçların beslenmesinde yardımcıdır. Vişne Yağı: Ateş düşürücü, idrar söktürücü fayda sağlayabilir, ishale karşı etkili olabilir. Şeker, elma ve limon asidi, vitamin A ve C ile potasyum içerir. Diğer yağlarla karıştırılıp ovma yöntemiyle peeling şeklinde kullanılır. Romatizmal hastalıklarda ağrı kesici olarak masaj yoluyla fayda sağlayabilir.

Ateş düşürücü, idrar söktürücü fayda sağlayabilir, ishale karşı etkili olabilir. Şeker, elma ve limon asidi, vitamin A ve C ile potasyum içerir. Diğer yağlarla karıştırılıp ovma yöntemiyle peeling şeklinde kullanılır. Romatizmal hastalıklarda ağrı kesici olarak masaj yoluyla fayda sağlayabilir. Yasemin Yağı: Kötü kolesterolün oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Sakinleştirici etkisi vardır. Antiseptik etkinlik sağlayabilir. Cilt gözenekleri üzerinde sıkılaştırıcı etki sağlayabilir. Boğazı yumuşatmada, balgam söktürmede faydalı olabilir. Bel çevresindeki selülitlerin yok edilmesine yardımcı olabilir. Kramplar ve kas ağrılarında, bölgeye masaj yapılarak uygulandığında yumuşama ve rahatlama sağlayabilir. Romatizmadan kaynaklanan eklem ağrılarını gidermeye yardımcı olabilir.

Kötü kolesterolün oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Sakinleştirici etkisi vardır. Antiseptik etkinlik sağlayabilir. Cilt gözenekleri üzerinde sıkılaştırıcı etki sağlayabilir. Boğazı yumuşatmada, balgam söktürmede faydalı olabilir. Bel çevresindeki selülitlerin yok edilmesine yardımcı olabilir. Kramplar ve kas ağrılarında, bölgeye masaj yapılarak uygulandığında yumuşama ve rahatlama sağlayabilir. Romatizmadan kaynaklanan eklem ağrılarını gidermeye yardımcı olabilir. Yer Fıstığı Yağı: Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir. Bağışıklık sistemini destekler. Gastrit, mide yanması ve ekşimesi şikayetlerini azaltmaya yardımcıdır.

Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir. Bağışıklık sistemini destekler. Gastrit, mide yanması ve ekşimesi şikayetlerini azaltmaya yardımcıdır. Zencefil Yağı: Çeşitli ağrılarda masaj yapılarak faydalanılır. Kurt dökücü olarak, 20 gün boyunca her sabah bir çorba kaşığı aç karnına içilir. Afrodizyak etkisi vardır.