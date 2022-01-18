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Bitcoin 42.000 doların altına geriledi

Bitcoin günlük yüzde 2.5 değer kaybederek 41.700 dolara geriledi. Bitcoin 2022'de şu anada kadar yatırımcısına yüzde 12 kaybettirdi

18.01.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin'de gerileme
HABERTURK.COM

Yön arayışındaki Bitcoin bugün 42.000 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 2.5 değer kaybederek 41.700 doları gördü.

Bitcoin seneye 46.500 dolar civarında başlamıştı. 5 Ocak'ta ise Fed'in erken faiz artırım sinyali vermesiyle kripto paralarda sert bir düşüş yaşandı. 10 Ocak'ta Bitcoin 40.000 doların altını gördü ancak buradan gelen tepki alımlarıyla söz konusu psikolojik seviyenin üzerinde tutundu.

ETHEREUM DA GERİLEDİ

Son 1 haftadır ise Bitcoin'de yatay bir seyir izleniyor. Yine de Bitcoin'in 2022'deki kaybı şu ana kadar yüzde 12 oldu.

Bugün Ethereum da benzer şekilde yüzde 2.3'lük düşüşle 3.175 dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 92'si son 24 saatte değer kaybı yaşadı.

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