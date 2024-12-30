Bisküvili Rulo Pasta Tarifi: En Kolay Bisküvili Rulo Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Bisküvili Rulo Pasta Tarifi: En Kolay Bisküvili Rulo Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Dar zamanlarda birçok kişinin imdadına yetişen bisküvili rulo pasta, lezzetli bir tatlı yapmak isteyenlerin tarif kitabında vazgeçilmezdir. Yediden yetmişe birçok kişinin favorisi olan bu pasta, lezzeti kadar dikkat çekici görüntüsüyle de öne çıkar. Pişirmeden kolayca hazırlayabileceğiniz bisküvili rulo pasta tarifi için yazının devamını okuyabilirsiniz…

BİSKÜVİLİ RULO PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

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Pratik bisküvili rulo pasta tarifi için gereken malzemeler şunlardır; ● 50 gr tereyağı ● 1 su bardağı süt ● 1 çay bardağı toz şeker ● 1 paket vanilya ● 1 yk kakao ● 2 paket kadar kakaolu/sade petibör bisküvi REKLAM Pastanın arasını hazırlamak için; ● 1 paket sade krem şanti ● 1 su bardağı süt ● 2 su bardağı Hindistan cevizi

PRATİK BİSKÜVİLİ RULO PASTA TARİFİ, NASIL YAPILIR? En kolay bisküvili rulo pasta tarifi için şu adımları takip edebilirsiniz; ● Geniş bir tencere bulun ve içine süt, toz şeker ve kakaoyu atın. ● Bisküvileri (sade ya da kakaolu) bisküvileri hazırlayın ve bir kenarıda bekletin. ● Bisküvileri kakaolu olarak tercih ettiyseniz ekstra kakao kullanmanız şart değildir.

● Tencereyi alın ve orta ateşte yağ eriyene dek bekleyin. ● Yağ eridikten sonra tencereyi ocaktaki ateşten alın. ● Kenarıya koyduğunuz bisküvileri rondodan geçirin. ● Rondonoz yoksa ezerek ve parçalayarak toz hâline getirmeye çalışın. ● Ardından 1 paket vanilya ekleyerek karıştırın. ● Krem şantiyi 1 bardak süt ile güzelce çırpın.

● 2 bardak Hindistan cevizi dökün ve kaşıkla karıştırın. ● Bu aşamadan sonra masayı boşaltın ve üzerine bir streç film serin. ● Streç filmi olmayanlar buzdolabı poşeti kullanabilir. ● Ardından buraya hazırladığınız bisküvili karışımı dökün. ● Ardından üzerine bir katman daha buzdolabı poşeti/streç film kapatın. ● Merdane ile üzerinden geçerek kolayca yayın.

● İdeal kalınlıkta olduğundan eminseniz Hindistan cevizli krem şantiyi bisküvilerin üzerine dökün. ● Spatula alın ve karışımı pastanın her tarafına yayın. ● Ardından poşetten destek alarak pastayı rulo hâline getirin. ● Son olarak buzdolabına kaldırarak 1 saat kadar beklemesini sağlayın. ● Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. ● İsteğe bağlı olarak pastanın üzerini çilekle süsleyebilirsiniz.

EN KOLAY BİSKÜVİLİ RULO PASTA için PÜF NOKTALAR Misafirlerinizin damağında iz bırakacak bisküvili rulo pasta için aşağıdaki püf noktaları uygulayabilirsiniz; ● Bisküvilerin üzerine öncesinden hazır ettiğiniz sosu, ilk anki sıcağı çıktıktan sonra dâhil edin. ● Yoğurup hamur hâline getirdiğiniz bisküvileri aynı kalınlıkta yapmak istiyorsanız bıçak sırtı seviyesini baz alabilirsiniz. Ayrıca bu kalınlığı elde etmek için merdane kullanabilirsiniz.

● Daha lezzetli bir pasta elde etmek için kakao katkılı ya da sade bisküvi kullanabilirsiniz. ● Tatlının tadını boğmamak için kakaolu bisküvi tercih ettiğinizde ekstra kakao kullanmanıza ihtiyaç yoktur. ● Hazırladığınız karışımı aşırı oranda soğutmamaya özen gösterin. ● Çok bekletilen harçlar, hızlıca kurur ve şekil alması zorlaşır.

● Hazırladığınız pastayı buzdolabında ideal oranda dinlendirdiğinizden emin olun. Dinlendirilmeden servis edilen pastada istediğiniz lezzeti bulamayabilirsiniz. ● Soğuması için yeterince izin verirseniz daha pürüzsüz görünmesi mümkün olur. ● Pastaya rulo şeklini verdikten sonra kurumasını önlemek adına üzerini de streç filmle kaplamalısınız.

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