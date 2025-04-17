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        Haberler Gündem Güncel Bisikletlilerin arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Bisikletlilerin arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil bisikletlilere çarptı. Kazada 47 yaşındaki Özgür Alkan yaşamını yitirdi, 2 bisikletli de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 23:07 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:07
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        Bisikletlilerin arasına daldı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde giden bisikletli gruba çarptı. Kazada Özgür Alkan (47) hayatını kaybetti, 2 bisikletli de yaralandı.

        Kaza saat 10.15 sıralarında Fethiye-Muğla Karayolu Göcek yakınlarında meydana geldi. A.T (70) yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı.

        BİSİKLETLİLER YOLA SAVRULDU

        Bisikletliler yola savrulurken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Alkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözele ve Muallim’in ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Sürücü A.T.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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