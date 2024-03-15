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        Haberler Gündem Teyit Bisiklet taşıyan Filistinlileri "roketatar taşıyorladı" diye vurmuşlar

        Bisiklet taşıyan Filistinlileri "roketatar taşıyorladı" diye vurmuşlar

        İsrail, bir taraftan Gazze'ye saldırırken diğer taraftan da dezenformasyon kampanyalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail propaganda organlarından paylaşılan, "Zeytun'da drone saldırısıyla öldürülen iki Filistinlide roketatar silah vardı" iddiası yalan çıktı. Görüntülerde öldürülen Filistinlilerin bisiklet taşıdıkları belirlendi. İsrail ordu sözcüsünden açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:50
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        Bisiklet taşıyan Filistinlileri "roketatar taşıyorladı" diye vurmuşlar
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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. Savaşın başından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 30 bini geçerken İsrail yönetimi saldırılarını meşrulaştırmak için bir taraftan da dezenformasyona başvuruyor.

        Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde İsrail propaganda organlarından paylaşılan, "Zeytun'da öldürülen iki kişide RPG (roketatar) silah vardı" iddiası oldu.

        İsrail Kamu Yayın Kuruluşu Kann, paylaştığı görüntülerde Gazze şeridinde roketatar taşıyan iki kişinin dronla öldürüldüğünü ifade etmişti.

        "İKİ KİŞİDE ROKETATAR VARDI" PAYLAŞIMI

        Anadolu Ajansı muhabirinin İsrail Ordu Sözcülüğünden aldığı bilgiye göre; Sözcülük, Zeytun Mahallesi'nde roketatar taşıdığı gerekçesiyle silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) öldürdükleri Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını itiraf etti.

        İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bisikletli kişiyi roketatar taşıyan bir kişi olarak tespit ettiğini, saldırı kararını anlık durum değerlendirmesiyle aldığını iddia ederek, "hatalı çıkarım" için özür dilediği kaydedildi.

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        #gazze
        #israil
        #dezenformasyon
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