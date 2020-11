Bisiklet Sürmenin Faydaları Nelerdir?

• Kilo Vermenize Yardımcı Olur: Bisiklet sürmek kilo vermek için yapabileceğiniz en etkili egzersizlerden bir tanesidir. Sadece kalori yakmanızı sağlamaz, aynı zamanda pek çok kasınızı da çalıştırır. Dolayısıyla kilo vermenin yanında kaslarınızın da şekillenmesini bu şekilde sağlayabilirsiniz.

• Kalp Sağlığınızı İyileştirir: Bisiklet sürmek kalp sağlığınızı da iyileştirir. Çünkü kaslarda; oksijen miktarı azaldıkça kalbin onlara oksijenli kan sağlaması gerekir ve bu da kalbi çalıştırır. Kalp çalıştıkça damarlar ve akciğerler de daha fazla çalışırlar ve böylece form kazanırlar.

• Kasları Güçlendirir: Bisiklet sürmek kaslarınızı güçlendirir ve bisiklet sürdükçe hem boyutları hem de kuvvetleri artacaktır. Kaslarınız yorulup tamir edildikçe daha güçlü olarak geri döneceklerdir. Ayrıca esnekliğiniz ve hareketliliğiniz de artacaktır.

• Eklem Ağrılarını Azaltır: Bisiklet sürmek eklem ağrılarını, bilhassa diz ağrılarını azaltır. Zira eklemler hareket ettikçe form kazanırlar ve bunun yanında bisiklet eklemleri gereksiz yere zorlamaz.

• Duruşunuzu İyileştirir: Bisiklet sürerken farkında olmadan pek çok denge kurma hareketi yaparsınız. Bu hareketler ise; vücut koordinasyonunuzu ve duruşunuzu iyileştirir, üst vücut kaslarınıza güç verir. Bu nedenle her gün en az 30 dakika bisiklet sürmelisiniz.

• Kanserle Savaşır: Hareketsiz bir yaşam tarzı vücutta toksin birikimlerinden dolayı kanser gelişimi riski doğurur ve bu da DNA mutasyonuna zemin hazırlar. Her gün en az 30 dakika bisiklet sürenlerin; meme ve kolon kanseri risklerinin çok daha düşük olduğu görülmüştür.

• Stresi Azaltır: Stres insan hayatına düşündüğünüzden daha fazla zarar verir ve kilo alımına, kötü kolesterol ve trigliserit düzeylerinin artmasına sebep olur. Bunun sonucunda da; astım, diyabet, sindirim problemleri, erken yaşlanma, anksiyete, baş ağrıları, yüksek kan basıncı, depresyon ve kalp damar hastalıkları ile Alzheimer gibi pek çok hastalığın gelişim riski artar. Bisiklet sürmek zihninizi rahatsız eden düşüncelerden kurtulmanızda size yardımcı olur.

• Fit Olursunuz: Bisiklet sürmek genel anlamda daha fit olmanızı sağlar. Özellikle dağlık arazilerde bisiklet sürmek; damarlar, bacaklar, kollar ve sırt kasları için oldukça katkı sağlar. Akciğer kapasitesi de yükselir.

• Doğumu Kolaylaştırır: Her gün 30-45 dakika bisiklet süren kadınlar; doğumda daha az komplikasyon riski taşıyorlar. Zira bisiklet sayesinde kemik ve kas gücü artıyor, duruş iyileşiyor, esneklik artıyor ve dayanıklılık yükseliyor. Böylece doğum süreci de daha kolay hale geliyor.

• Beyin Fonksiyonlarını İyileştirir: Bisiklet sürmek; beyin fonksiyonlarını da iyileştirmektedir. Ancak bisiklet sürerken dikkat göstermeli, kas fonksiyonlarını koordine etmeli, dengenizi korumalısınız. Bunun yanında bisiklet rahatlamanızı sağlar, zihninizi temizler ve karar verme mekanizmanızı daha iyi hale getirir. Beynin hipokampüs bölgesindeki yeni hücre üretimini de destekler ve beyne giden oksijen miktarını arttırır.

• Yaşlanmayı Yavaşlatır: Hareketsiz yaşam tarzı hem zihni hem de kalbi yavaşlatmaktadır. Bisiklet sürmek ise her ikisine de iyi gelmektedir. Bisiklet sayesinde vücuttaki oksijen oranı artar ve toksik birikim azalır. Kalp iyileşir, kaslar güçlenirler. Hem içten hem de dıştan genç kalmak için her gün en az 30 dakika bisiklet sürmelisiniz.

• Uyku Kalitesini İyileştirir: Bisiklet sürmek uyku kalitenizi arttırabilir ve uykusuzluk çekenlere iyi gelebilir. Zira bisiklet sürerken fiziksel olarak yorulursunuz ve bu nedenle de akşamları uykuya dalmak kolaylaşır. Pek çok kişinin uykusuzluk çekmesinin en temel sebebi, zihnen yorulmasına karşın fiziksel olarak yeterince yorulmamış olması.

• Kirliliğe Daha Az Maruz Kalırsınız: Bisiklet sürenlerin otomobil veya otobüstekilere göre kirliliğe daha az maruz kaldıkları görülmüştür. Zira bisikletler genelde yolun kenarından giderler ve bu da doğrudan egzoz gazlarına maruz kalmalarını engellemiş olur.

• Çevreye Katkı Sağlar: Bisiklet sürmek için yakıt yakmanıza gerek yoktur ve bu da çevresel kirliliğin engellenmesine yardımcı olur.

• Kabızlığa İyi Gelir: Bisiklet sürmek besinlerin kalın bağırsaktan daha hızlı geçmelerini sağlar ve bu da suyun emilmesini azaltır, dışkı daha sulu hale gelir. Bu nedenle kabızlık problemleri yaşayanlar bağırsak hareketlerini iyileştirmek ve kolon kanseri riskinden kurtulmak için bisiklet sürmeliler.

• Arkadaşlarınızla İyi Vakit Geçirmenizi Sağlar: Bisiklet sürmek size yeni arkadaşlıklar kazandırır ve böylece bisiklet için motivasyonunuz daha da artar. Bisiklet grupları bu konuda ciddi katkılar sağlarlar ve sosyalleşme imkanları doğar.

• Para Biriktirmenizi Sağlar: Her gün toplu taşımaya veya yakıta para vermek cüzdanınızı oldukça hafifletir. İyi bir bisiklet alıp bunu günlük ulaşım aracı olarak kullanmak, uzun vadede cebinize katkı sağlar. Ayrıca sağlığınıza da iyi gelir ve böylece iki kat fayda elde edebilirsiniz.

• Yaratıcılığı Arttırır: Bisiklet sürerken yaratıcı düşünme ihtimaliniz artar çünkü hem beyninize daha fazla kan, yani oksijen ve besin gider, ayrıca zihniniz kötü düşüncelerden arınır.

• Üretkenliği Arttırır: Düzenli olarak egzersiz yapmak pozitif düşünceleri destekler ve bu da üretkenliğinizin artmasına yardımcı olur. Kas ve kemikleriniz güçlenir, zihniniz kuvvetlenir ve dikkatiniz artar. Böylece okulda ve işte daha üretken bir hale gelebilirsiniz.

• Cinsel Hayatı İyileştirir: Bisiklet sürmek iyi bir aerobik egzersizdir ve kalp sağlığı ile kan akışını iyileştirmektedir. Bu da cinsel performansın genel anlamda artmasına yardımcı olur.