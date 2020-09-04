Birol Ünel kimdir? Birol Ünel ölüm sebebi nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yönetmen Fatih Akın'ın 2004 yılı yapımı olan Duvara Karşı filminde Sibel Kekilli ile başrolünü paylaşan ve adını duyuran Birol Ünel 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun acı haberini Oyuncular Sendikası tarafından duyuruldu.

BİROL ÜNEL ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

59 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Birol Ünel uzun yıllar alkolle mücadele ettiği ve yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

BİROL ÜNEL KİMDİR?

Birol Ünel (18 Ağustos 1961; Silifke, Mersin),Türk kökenli Alman oyuncu.

1968 yılında Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Almanya'nın Bremen kentinde büyüdü. Temel eğitiminden sonra parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi yaptı. Daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydını yaptırdı. 1987 yılında Yolcu „Der Passagier“ filmiyle sinema kariyeri başladı. 1992 yılında Berlin Tiyatrosunda „Caligula“ rolüyle ilk olarak rol aldı. 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz'da tekrar „Die Nibelungen – Born Bad“ oyununda sahneye çıktı. 2000 yılında Fatih Akın'ın yönettiği "Im Juli" filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı.