Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Birlikte yaşadığı evli adamı sokakta öldürdü - Haberler

Birlikte yaşadığı evli adama sokakta kurşun yağdırdı

Düzce'de Yeliz Oltu, para meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert'i sokakta tabancayla vurarak öldürdü. Cömert'in resmi nikahla başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi

Giriş: 27.06.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Birlikte yaşadığı evli adamı sokakta öldürdü - Haberler
Birlikte yaşadığı evli adamı sokakta öldürdü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Düzce'de Yeliz Oltu (35), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert'i (40) tabancayla vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 03.00 sıralarında, Aziz Yıldırım Bulvarı'nda meydana geldi. Yeliz Oltu ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak ortasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yeliz Oltu, Ahmet Cömert'e, tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan Cömert, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeliz Oltu, polis tarafından gözaltına alındı.

Ahmet Cömert'in resmi nikahla başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otobüse çarpan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
Ağrı'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.