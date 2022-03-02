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Birkan Sokullu sevgilisi Eda Gürkaynak'a bilgi verdi

Birkan Sokullu sevgilisine bilgi verdi

Birkan Sokullu, önceki gün yakın arkadaşı Serkan Keskin ile birlikte yemekte bir araya geldi. Aracından iner inmez Eda Gürkaynak'ı arayan ünlü oyuncu, sevgilisine mekana geldiklerine dair bilgi verdi

02.03.2022 - 08:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birkan Sokullu (36), kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Serkan Keskin (44) ile birlikte yemekte buluştu. Sokullu ile Keskin, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da bulunan bir ocakbaşında objektiflere takıldı.

  • SEVGİLİSİNE BİLGİ VERDİ

    Eda Gürkaynak'ın yanında olmadığı görülen Birkan Sokullu, telefonda sevgilisine mekana geldiklerine dair bilgi verdi. Aracından iner inmez Gürkaynak'ı arayan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını telefon görüşmesinde olduğunu söyleyerek, yanıtsız bıraktı.

  • 2 YILDIR SÜREN AŞK

    Son dönemin popüler oyuncusu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Sokullu, 3 yıldır iş insanı Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak'ın kızı Eda'yla aşk yaşıyor.

  • "BİRBİRİMİZİ YÜKSELTTİĞİMİZ BİR DÖNEMDEYİZ"

    Daha önce Sokullu'yu ailesiyle bir araya getirdiği Eda Gürkaynak'a hatırlatılınca, "Gayet iyi giden bir ilişkimiz var. Hiçbir şey için acele etmiyoruz. Birbirimizi yükselttiğimiz, çok elverişli olduğumuz bir dönemdeyiz." şeklinde konuşmuştu.

  • "AİLEM BİRKAN'I ÇOK SEVİYOR"

    İlişkilerinin resmiyete dökülmesi için bir beklentisinin olmadığını söyleyen Gürkaynak, "Bu işler hayırlısı... Her şey iyi gidiyor. Mutluyum, acelemiz yok. Benim ailem çok samimidir ve çok seviyorlar Birkan'ı. Birkan'ı da ilk günden beri tanıyorlar, gayet iyi anlaşıyorlar. Ben çok severim böyle ailece güzel zaman geçirmeyi..." demişti.

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