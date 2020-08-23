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Instagram hesabını aktif kullanan Biricik Suden, son dönemlerde spor pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Suden, fotoğrafına yapılan "Kasların erkeksi görünüyor" yorumlarına ateş püskürdü.

Gelen yorumlara tepki gösteren Biricik Suden, şu ifadeleri kullandı:

Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana "O kaslarla erkek gibi olmuşsun" demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir, açıklayın lütfen!