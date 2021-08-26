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Birce Akalay: Sokakta röportaj vermiyorum! Erdem Hamza sorulardan kaçtı - Magazin haberleri

Erdem Hamza sevgilisi Birce Akalay'ı yalnız bıraktı

Önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda objektiflere yansıyan Birce Akalay-Erdem Hamza çifti, görüntülendiklerini fark edince panikledi. Hamza, apar topar masadan kalkarak, sevgilisini yalnız bıraktı

26.08.2021 - 07:32 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün mimar sevgilisi Erdem Hamza ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda görüntülendi.

  • SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKTI

    Gazetecileri fark eden ikili, apar topar masadan kalktı. Koşar adımlarla mekanın üst katına çıkan Hamza, sevgilisini yalnız bıraktı.

  • "SOKAKTA RÖPORTAJ VERMİYORUM"

    Birce Akalay ise gazetecilerin soruları karşısında, "Sokakta röportaj vermiyorum arkadaşlar." ifadelerini kullandı. Daha önce, "Evlenmek istemiyorum." açıklamasını yapan ünlü oyuncu, muhabirlerin ısrarlarının ardından, "Her şey güzel gidiyor." demekle yetindi.

  • "O KONULARI KONUŞMAYALIM"

    Akalay, geçtiğimiz ay yeni ilişkisiyle ilgili soruları, "Hiç o konuları konuşmayalım." diyerek, yanıtsız bırakmıştı.

  • İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

    Oyuncu Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, yollarını 2012'de ayırmıştı.

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