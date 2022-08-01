Şikayette bulundu!

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Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkay Şoray'ın ardından oyuncu Birce Akalay da kendi adına açılan sahte hesapla ilgili takipçilerini uyardı. Bu hesabın kendisine ait olmadığını belirten Akalay, şikayette bulunduğunu da ifade etti.

"ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Konuyla alakalı Twitter'dan açıklama yapan Birce Akalay, "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler..." dedi.

Fotoğraf: HT Magazin