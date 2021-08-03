2017 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen ikili, 2017'de üçüncü kararlarından geri adım atmamıştı.