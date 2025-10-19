Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın aşk albümü

Kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, sık sık aşk bezeli fotoğraflar paylaşıyor. Akalay ile Kurtaş bu kez, Çanakkale'deki Assos Athena Tapınağı'nda aşka geldi.

REKLAM advertisement1

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çektirdiği yeni fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Birce Akalay, paylaşımına; "Unutulmaz anların ve güzelliklerin ve felsefelerin mimarları dünyaya daima yaşamın lehine miraslar bırakırlar. Çok şükür... İyi ki hâlâ varlar" ifadelerini not düştü.