        Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın aşk albümü

        Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın aşk albümü

        Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, yeni fotoğraflar paylaştı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:39
        Kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, sık sık aşk bezeli fotoğraflar paylaşıyor. Akalay ile Kurtaş bu kez, Çanakkale'deki Assos Athena Tapınağı'nda aşka geldi.

        Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çektirdiği yeni fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Birce Akalay, paylaşımına; "Unutulmaz anların ve güzelliklerin ve felsefelerin mimarları dünyaya daima yaşamın lehine miraslar bırakırlar. Çok şükür... İyi ki hâlâ varlar" ifadelerini not düştü.

        #birce akalay
        #hakan kurtaş

