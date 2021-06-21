Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 19 Haziran'da 37 yaşına basan oyuncu Birce Akalay, doğum gününü dün akşam Asmalımescit'teki bir mekanda yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Akalay'ı mutlu gününde, Nur Fettahoğlu ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
"ARTIK ÇALIŞMA ZAMANI"
Kutlama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Birce Akalay, "Geride bıraktığımız bu kötü günlerde arkadaşlarımla bir araya geldiğim için aşırı mutlu oldum" şeklinde konuştu.
Koronavirüs pandemisinde yeteri kadar dinlendiğini ifade eden Akalay, "Artık çalışma zamanı" dedi.
"GÜZEL BİR PROJE OLURSA DAHİL OLURUM"
Partiye eşi Mihre Çelikkol ile birlikte katılan oyuncu İbrahim Çelikkol ise "Yaz aylarını dinlerek geçirmek istiyorum açıkçası ama güzel bir proje olursa dahil olurum" ifadelerini kullandı.
Daha sonra çocukları Ali ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Çelikol, "Evladımızı genellikle annesine benzetiyorlar ve ben bundan çok mutlu oluyorum. İnşallah sağlık ve hayırlı bir evlat olarak büyür. Tek temennimiz bu" dedi.
Ünlü isimler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00'de mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.
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