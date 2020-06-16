Bircan Bali'ye ne oldu? Bircan Bali sağlık durumu nasıl? Şeklindeki sorular Söylemezsem Olmaz programı izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Canlı yayında aniden fenalaşan ünlü sunucu partneri Seren Serengil'i de korkuttu.

BİRCAN BALİ'YE NE OLDU?

Haber esnasında fenalaşan Bircan Bali, kamera arkasına alınarak ilk müdahale yapıldı. O anları anlatan Serengil, “Ambulans çağırdık, çok üzüldüm. Tansiyonu düştü, hamile olduğu için çok korktum. Ambulansta müdahale edilecek. Birden bire oldu; bulantıyla beraber” dedi.

Bircan Bali ise daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.

Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır.

Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.