Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculardan Bircan Bali'nin olmamasının nedeni merak edildi. Sağlık sorunlarından dolayı Söylemezsem Olmaz'da yer alamadığını söyleyen Bircan Bali, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BİRCAN BALİ'DEN AÇIKLAMA!

Sağlık sorunlarından dolayı yayına katılamadığını belirten Bircan Bali, gıda zehirlenmesi yaşadığını, ancak sonrasında yoğun kemik ağrısı nedeniyle covid-19 riski taşıyabileceğinden süphelendiklerini açıkladı.

Covid testi sonucu çıkana kadar Söylemezsem Olmaz'da yer alamayacağını ekleyen Bircan Bali, "Negatifi görünce sizlerleyim inşallah" müjdesini verdi.