"Bunu benim ağzımdan ilk defa duydunuz" diyen Bali, şu ifadeleri kullandı:



Çok uzatmayacağım, sormayın diye yazıyorum. Bitti, ayrıldık. Bunu benim ağzımdan ilk defa duydunuz. Olmadı... Saygım devam eder, ben kaçar.