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        Haberler Gündem BİRAZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 27 Nisan 2024 Cuma AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi ile en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        Erzincan'da deprem! 27 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Bugünkü son depremler listesi yaşanan sarsıntıların ardından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem bilgilerini anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlarımız için "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Nisan 2024 Kandilli ve AFAD son dakika deprem listesi ile Türkiye'de en son meydana gelen sarsıntıların merkez üsleri, derinliği ve büyüklüğü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 08:32 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:43
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde hemen her saat kimisi hafif kimisi şiddetli pek çok deprem meydana geliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmaları sayesinde anında kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, 27 Nisan 2024 son dakika depremler listesi...

        • 2

          ERZİNCAN'DA DEPREM!

          Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 01.30'da 15.67 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          HATAY SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak belirlendi.

          TOKAT'TA PEŞ PEŞE DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün ilki saat 03:54'te Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.7 büyüklüğünde ve ikincisi saat 03:56'da aynı bölgede 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsınyıların derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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