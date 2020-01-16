Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden önce dizinin hangi kanalda ve hangi gün yayınlandığını sizler için araştırdık.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova her hafta Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında yer alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVANIN KONUSU

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.