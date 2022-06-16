Bir Zamanlar Çukurova final bölümü yayınlandı! ATV Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm kesintisiz izle!

Başrollerinde, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Altan Gördüm, Hülya Darcan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova final bölümü ile seyircilerine veda etti. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı dizinin tek parça izleme sayfasını sizlerle paylaştık. İşte, detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL İZLE!

Bir Zamanlar Çukurova 141. final bölümü tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL KONUSU

'Bir Zamanlar Çukurova'nın final bölümünde, Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başarırken kontrole takılan Vahap kaçmak zorunda kalır. Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim eder. Betül, Hakan Gümüşoğlu'nun katili olarak müebbet hapis cezasına çarptırılır.

Çukurova'ya adalet getirmenin gururunu yaşayan Züleyha, Fikret ve Zeynep'in düğünü için tüm imkânlarını seferber ederken, ağabeyi Abdülkadir'in intikamını almak isteyen Vahap, üzerine bağlı bombalarla konağı basar!