Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm ile 1 ekim akşamı yeni sezonuna devam etti. İzleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da yine ortalık karıştı. Diziden hemen sonra Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı merak edildi.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 1 EKİM SON BÖLÜM
Demir, Dr. Sabahattin'in düğününde Sevda'yı "babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi" olarak takdim ederken, Hünkar da içeri girince, Çukurova'da yine günlerce konuşulacak olaylar başlar. Bu açıklamalara karşı Hünkar'ın da söyleyecekleri vardır!
Düğünün ardından Çukurova'dan ayrılacak olan Sabahattin ve Jülide'nin karşılaşacağı tek olay da maalesef bu "Yaman Hesaplaşması" olmayacaktır! Adana cemiyet hayatının bu sevilen iki ismi en mutlu günlerinden yine "Çukurova"nın gündemini belirleyen "Yamanlar"ın hesaplaşmaları damga vuracaktır.
Her evde olduğu gibi, Fekeli konağında da gündemin birinci maddesi Demir ve Hünkar savaşı olsa da, Fekeli'nin konuğu gündemi unutturacaktır. Özellikle "Sevda" konusu ile yakından ilgilenen Behice bile, eve gelen öz yeğen Fikret Fekeli ile şaşkına dönecektir. Fekeli, Ankaralı zannederken peşine düştüğü gencin yeğeni olduğunu öğrenince, onu alıp eve getirmiştir ve Behice'nin miras hesapları bozuluyordur.
Tüm Adana Hünkar ve Demir'in düğündeki hesaplaşmalarını konuşurken Behice, Züleyha'nın delirdiğini de dedikodu zincirine ekler. Ancak Gülten bu konuşmaları duyar ve Züleyha'ya anlatır. Züleyha, Gülten'e kendisini vuranın Müjgan olduğunu kimseye anlatmamasını tembihlerken onları dinleyen birinden habersizdirler.
Şehir dedikodularla kaynarken, Züleyha'nın sırrı açığa çıkmak üzereyken, Yaman Holding'te de görenleri şaşkına çevirecek şeyler yaşanır! Hünkar Yaman, holdinge yanında Yılmaz ve Fikret ile giriş yapar! Demir'i çıldırtan gelişmeler art arda gelirken, Şermin Demir'i ziyarete gelir! Bu arada şehrin başka bir köşesinde Ankaralılar, Fekeli için bir ferman çıkarmak üzeredir! Tüm olan bitenin üzerine Demir de, Fekeli konağına şok edici bir ziyarette bulunacaktır!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 67. BÖLÜM FRAGMANI
Fragman henüz yayınlanmadı.
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