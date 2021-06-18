Bir Zamanlar Çukurova, 101. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu ve büyük heyecana sahne olan son bölüm sonrası gözler yeni fragmana çevrildi...



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 101. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır! Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır!

Saniye'nin Üzüm'e kötülük yapacağını düşünüp kafasına odunla vurduğu Cumali, hayati tehlikeyi atlatıp, taburcu olur ve çiftliğe geri döner. Züleyha'nın da Saniye'nin de gönlü, Üzüm'ü öz babasından ayırmaya kıyamayacaktır. Ancak Cumali, onlara anlattığı kadar kader kurbanı mıdır? Bunu zaman gösterecektir.

Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri umutla devam etmektedir. Bahtiyar, küçük bebeğin hayata dönmesi için canını dişine takmıştır. Müjgan'ın ailesinin avukatı vazgeçip dönse de, aile vazgeçmeye niyetli değildir! Kapıları tekrar çalacaktır!

Fekeli, torununun yaşam savaşını kazanması için dua ederken, yasal sorunlarla da boğuşmak zorunda kalacaktır. Anlaşılan kader ile arasındaki evlat ve aşk sınavları da sona ermemiştir. Fekeli'nin kaderinde yine bir can ile sınanmak vardır! Fekeli'nin bu kez sırdaşı Çetin olacaktır.

Sevda ve Ümit ortalıktan yok olmuştur. Betül ve Şermin, konuyla hiç ilgileri yokmuşçasına Yaman sofrasında başköşeye yerleşirler. Hatta tüm geçmişe bir perde çekilip, Betül ve Demir yeniden iki kardeş gibi işbirliği yapmaya bile başlayacaktır.

Demir, Sevda'nın ölümünün ardından pek çok karar almak zorunda kalacaktır. Üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamaz. Fikret ile buluşarak bazı şeyleri netleştirmeye çalışır. Ümit ile ilgili sorunlarını çözemez ama ikisi arasındaki gerginlik bu sayede azalacaktır.

Tüm bu süreçte, Yaman konağındaki gerginlik artarken, Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini zannetmeye devam ederler. Bu yüzden Demir, Züleyha'ya danışmadan Ümit'i alıp konağa getirecektir! Çünkü saklamaları gereken bir sır vardır!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 99. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 99. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...