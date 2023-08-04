Bir yaprak mı yoksa hayvan mı olduğunu anlayamayacağınız doğanın kamufle ustaları
Doğanın en büyük harikalarından biri bazı türlerin ustaca kamufle olabilmesidir. Bu strateji, tehlikeli olabilecek diğer canlılara karşı etkili bir korunma yöntemidir ve bazı türler bunu o kadar iyi yapar ki onları yapraktan ayırmak oldukça zor olabilir.
- 1
Güneydoğu Asya'da ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde bulunan dev yaprak böceği. (Phyllium giganteum).
- 2
Malezya'ya özgü ölü yapraklı çekirge (Chorotypus saussurei).
- 3
Madagaskar'a özgü şeytani yaprak kuyruklu geko (Uroplatus phantasticus).
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- 4
Malaya yaprak kurbağası (Megophrys nasuta), Malay Yarımadası'nın yağmur ormanlarına ve Sumatra ve Borneo adalarına özgüdür.
- 5
Popa Spurca, Afrika'ya özgü bir peygamberdevesi türüdür.
- 6
Hint meşe yaprağı kelebeği (Kallima inachus), tropikal Asya'ya özgüdür.
Kaynak: Britannica
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