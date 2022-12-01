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Erzincan'da sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı

Tekirdağ'da yakalanan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ardından, benzer bir olay da Erzincan'da yaşandı. Buna göre beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden "sahte doktor" kentte yakayı ele verdi

Giriş: 01.12.2022 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da bir sahte doktor daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandı -Güncel haberler
Bir sahte doktor daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandı
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AA

Beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden "sahte doktor" Erzincan'da yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi.

Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı.

KENDİNİ ÇOCUK DOKTORU OLARAK TANITTI

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.

Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç'den "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

PARA KARŞILIĞI REÇETE YAZDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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